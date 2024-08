Roma-Olympiakos dove vederla oggi in TV e diretta streaming: le formazioni della partita amichevole

video suggerito

Roma-Olympiakos è il match valido per l'amichevole che i giallorossi giocheranno oggi, sabato 3 agosto, a Rieti. La sfida tra la squadra di Daniele De Rossi e quella greca inizierà alle ore 17, allo Stadio Manlio Scopigno. Qui tutte le informazioni dettagliate sulle formazioni e su dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

A cura di Fabrizio Rinelli

Roma-Olympiakos è il match valido per l'amichevole che i giallorossi giocheranno oggi, sabato 3 agosto, a Rieti. La sfida tra la squadra di Daniele De Rossi e quella greca inizierà alle ore 17, allo Stadio Manlio Scopigno. Una possibilità importante per il tecnico dei capitolini per vedere all'opera i neo acquisti Soulé e Dahl e i giocatori rientrati da poco dalle loro nazionali. Un'amichevole importante per la Roma che se la vedranno contro l'Olympiacos vincitore dell'ultima Conference League contro la Fiorentina e reduce dal terzo posto nel campionato greco.

De Rossi dovrebbe mandare in campo una sorta di formazione tipo lasciando inizialmente in panchina proprio i nuovi acquisti. Dybala chiaramente dovrebbe partire dal primo minuto al pari dei vari Pellegrini, Bove e Cristante. Mancini e Ndicka andranno a comporre la coppia dei centrali difensivi. El Shaarawy in attacco probabilmente con Solbakken e lo stesso argentino. Si tratta dell'ultimo match in Italia della Roma prima degli ultimi due test in Inghilterra. Qui tutte le informazioni dettagliate sulle formazioni e su dove vedere la partita in diretta tv e streaming.

Partita: Roma-Olympiakos

Dove: stadio Manlio Scopigno, Rieti

Quando: sabato 3 agosto 2024

Orario: 17:00

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: amichevole

Dove vedere Roma-Olympiakos in diretta TV

La partita amichevole tra Roma e Olympiakos sarà trasmessa in diretta tv su DAZN che ha che ha acquisito i diritti televisivi di tutte le amichevoli estive dei giallorossi. La telecronaca del match è affidata ad Alessandro Iori.

Roma-Olympiakos dove vederla in diretta streaming

La sfida tra Roma e Olympiakos sarà inoltre disponibile per tutti gli abbonati DAZN anche attraverso l'app. Per farlo sarà necessario scaricare l'app per dispostivi mobili o tramite collegamento al sito ufficiale e collegarsi alla finestra dedicata all'evento.

La probabile formazione della Roma contro l'Olympiakos

La Roma di De Rossi dovrebbe scendere in campo con il 4-3-3. In attacco dovrebbero agire Dybala, Solbakken ed El Shaarawy con Soulé inizialmente in panchina. A centrocampo Bove, Cristante e Pellegrini con Mancini e Ndicka a comporre il tandem difensivo.

Roma (4-3-3): Svilar; Buba Sangaré, Mancini, Ndicka, Angelino; Bove, Cristante, Pellegrini, Dybala, Solbakken, El Shaarawy. All.: Daniele De Rossi.