Roma-Napoli, dove vederla in TV e streaming: probabili formazioni Il Napoli capolista scende in campo allo stadio Olimpico contro la Roma per proseguire la sua corsa verso lo Scudetto: si gioca domenica 2 febbraio 2025, con fischio d'inizio alle ore 20:45. Diretta TV e streaming su DAZN. Le probabili formazioni di Conte e Ranieri.

A cura di Vito Lamorte

Il Napoli capolista scende in campo allo stadio Olimpico contro la Roma e potrebbe rappresentare un crocevia fondamentale per la corsa Scudetto e verso la zona UEFA: gli azzurri e giallorossi scenderanno in campo domenica 2 febbraio 2025 con fischio d'inizio alle ore 20:45 con Diretta TV e streaming su DAZN.

La squadra di Antonio Conte viene da cinque successi di fila e vuole proseguire il suo cammino in vetta alla classifica: dopo l'addio di Kvara gli azzurri non hanno subito scosse e hanno battuto in rimonta l'Atalanta e la Juventus, mandando un chiaro messaggio alle rivali per il titolo. Totalmente diverso l'ambiente Roma: la cura Ranieri ha sistemato un po' le cose in ma le difficoltà sono ancora molte. Dopo la vittoria di Udine e il passaggio ai play-off di Europa League, ora i giallorossi devono trovare un po' di continuità di risultati in campionato.

Partita: Roma-Napoli

Orario: 20:45

Dove: stadio Olimpico, Roma

Quando: domenica 2 febbraio 2025

Diretta TV: DAZN

Diretta Streaming: DAZN

Competizione: Serie A 2024-2025, 23a giornata

Roma-Napoli, dove vederla in diretta TV

La partita tra la Roma di Claudio Ranieri e il Napoli di Antonio Conte si giocherà alle ore 20: 45 allo stadio Olimpico di Roma e si potrà seguire in diretta TV su DAZN. Telecronaca affidata a Ricky Buscaglia e commento tecnico di Massimo Ambrosini

Dove vedere Roma-Napoli in diretta streaming

La sfida tra la Roma e il Napoli si potrà seguire anche in diretta streaming con DAZN: per vederlo in questa modalità serve, oltre all'abbonamento, una Smart TV o un dispositivo come tablet, smartphone e pc.

Roma-Napoli, le probabili formazioni della partita di Serie A

La Roma con Dybala a supporto di Dovbyk in avanti e un centrocampo di corsa e quantità con Kone, Cristante e Pisilli. Napoli con il tridente Politano, Lukaku e Neres. In difesa ancora Juan Jesus. Queste le probabili formazioni di Claudio Ranieri e Antonio Conte.

ROMA (3-5-1-1): Svilar; Mancini, Hummels, Ndicka; Rensch, Kone, Cristante, Pisilli, Angeliño; Dybala; Dovbyk. Allenatore: Ranieri.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres. Allenatore: Conte.