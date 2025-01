La rimonta in casa dell’Atalanta fa sognare il Napoli: Lukaku regala a Conte il primo posto a +6

video suggerito

Per tanti è stato uno spot bellissimo per tutto il calcio italiano, per Antonio Conte è soltanto un tassello in più verso il grande sogno. Il Napoli espugna Bergamo e si porta a casa una vittoria bellissima, pesantissima e quasi inaspettata, arrivata grazie al colpo di testa di Romelu Lukaku nei minuti finali: il 3-2 degli azzurri contro l'Atalanta è frutto di una rimonta in cui l'allenatore ha messo in mostra tutto il meglio della sua squadra che scende in campo per la prima volta dopo la cessione di Kvara.

L'andata al Maradona era stata un massacro per gli azzurri, una vera prova di forza per la Dea che sognava davvero in grande. Qualche mese dopo la situazione è diversa e ai bergamaschi non resta che leccarsi le ferite dopo la prima sconfitta casalinga dal 24 settembre.