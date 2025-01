video suggerito

La Roma batte di rigore l'Udinese e torna a vincere in trasferta: rimonta firmata da Pellegrini e Dovbyk La Roma batte 2-1 l'Udinese in rimonta e torna a vincere in trasferta: Pellegrini e Dovbyk rispondono al vantaggio friulano di Lucca.

A cura di Vito Lamorte

La Roma batte 2-1 l'Udinese in rimonta e torna a vincere in trasferta. Per i giallorossi è la seconda affermazione di fila in campionato, che arriva dopo la brutta sconfitta rimediata in Europa League in casa dell'AZ Alkmaar. Quinto risultato utile consecutivo in Serie A per i giallorossi, che si portano al nono posto a 30 punti.

La squadra di Claudio Ranieri riesce ad avere la meglio dell'Udinese di Kosta Runjaic con due calci di rigore, realizzati in maniera magistrale da Pellegrini e Dovbyk all'inizio della ripresa. Lucca aveva segnato la sua decima rete stagionale ma non è bastata ai friulani per portare a casa punti.

Secondo quanto riporta Opta, Roma ha rimontato e poi vinto una partita grazie a due rigori in Serie A per la prima volta dal 2 dicembre 2006 in casa contro l'Atalanta, con Francesco Totti in quel caso (due reti dal dischetto).

Pellegrini e Dovbyk rispondono a Lucca: la Roma passa a Udine

Nel primo tempo sono i giallorossi ad avere le prime vere occasioni della sfida con Rensch, Ndcika e con Pisilli ma A sbloccarla alla fine è la squadra di Runjaic con Lorenzo Lucca: al 38′ l'attaccante bianconero controlla in area un cross da calcio di punizione e con il destro batte Svilar.

Nella ripresa i giallorossi reagiscono in maniera e trovano il gol del pareggio con il capitano Lorenzo Pellegrini su calcio di rigore: il numero 7 prova il pallonetto su Kabasele, che tocca con il braccio e l'arbitro decreta il penalty. Pochi minuti dopo è Artem Dovbyk a ribaltare tutto sempre dal dischetto.

Il numero 11 spiazza Sava e consegna alla Roma una vittoria in trasferta che mancava da quasi un anno: l'ultima vittoria arrivò sempre ad utile, sempre con il risultato di 2-1. Nel finale i giallorossi potrebbero piazzare il tris ma è mancata la freddezza nella conclusione.

Udinese-Roma, il tabellino

RETI: 38′ Lucca, 50′ Pellegrini, 64′ Dovbyk.

UDINESE (3-5-2): 90 Sava; 31 Kristensen, 29 Bijol, 95 Touré (7′ Kabasele); 77 Modesto (78′ Sanchez), 8 Lovric (66′ Ekkelenkamp), 25 Karlstrom, (66′ Atta), 5 Payero (78′ Pafundi), 33 Zemura; 10 Thauvin, 17 Lucca. A disposizione: 1 Selvik, 93 Padelli, 7 Sanchez, 11 Kamara, 14 Atta, 20 Pafundi, 21 Bravo, 27 Kabasele, 32 Ekkelenkamp, 79 Pejicic. Allenatore: Kosta Runjiaic

ROMA (3-4-2-1): 99 Svilar; 19 Celik (46′ Shomurodov), 23 Mancini, 5 N’Dicka; 2 Rensch (70′ Zalewski), 17 Koné, 61 Pisilli, 3 Angelino; 35 Baldanzi (58′ El Shaarawy), 7 Pellegrini (C) (81′ Cristante); 11 Dovbyk (81′ Dybala). A disposizione: 70 De Marzi, 95 Gollini, 12 Saud Abdulhamid, 15 Hummels, 26 Dahl, 4 Cristante, 16 Paredes, 59 Zalewski, 14 Shomurodov, 18 Soulé, 21 Dybala, 56 Saelemaekers, 92 El Shaarawy. Allenatore: Claudio Ranieri

ARBITRO: Simone Sozza.