Dovbyk spreca tutto divorandosi il vantaggio della Roma: fa tutto bene poi succede l'impensabile Artem Dovbyk si divora il gol del vantaggio per la Roma contro l'Athletic Bilbao in Europa League. L'attaccante ucraino viene tradito dal terreno di gioco e in area di rigore scivola sul più bello.

A cura di Fabrizio Rinelli

Da Artem Dovbyk la Roma si aspetta sempre tanto, specie dopo l'investimento fatto in estate per averlo, ma per il momento il rendimento dell'attaccante ucraino non è stato dei migliori. I tifosi giallorossi lo attendono, così come tutta la squadra, e specie in una notte speciale come quella della sfida d'andata degli ottavi di Europa League contro l'Athletic Bilbao, l'Olimpico spinge per un suo gol. Una rete che sarebbe potuta arrivare al minuto 20 quando Dovbyk si ritrova tutto solo in area di rigore davanti alla porta dei baschi ma si divora clamorosamente l'occasione.

L'attaccante si incarta sul più bello tradito dal terreno di gioco dell'Olimpico o dai tacchetti non adatti. Sta di fatto che dopo essersi liberato al meglio di un avversario raccogliendo un assist lungo al bacio, Dovbyk è pronto per calciare ma il piede d'appoggio sinistro scivola e l'ex Girona non riesce a calciare finendo per terra. Resta l'urlo del gol in gola al pubblico giallorosso che si dispera per l'occasione mancata. Fortuna per la Roma che ha dalla sua parte un Dybala formato leader che da grande campione rialza subito il compagno da terra.

(In aggiornamento)