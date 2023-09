Roma-Milan, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni della partita Roma-Milan è il big match della terza giornata della Serie A 2023-2024: si gioca oggi, venerdì 1 settembre 2023, allo stadio Olimpico di Roma con fischio d’inizio alle ore 20:45. Le ultime notizie sulle formazioni di Mourinho e Pioli.

A cura di Vito Lamorte

Roma-Milan è l'anticipo di lusso della terza giornata di Serie A 2023/2024. La partita tra la squadra di José Mourinho e quella di Stefano si giocherà allo stadio Olimpico di Roma oggi, venerdì 1 settembre 2023, con fischio d'inizio alle ore 20:45. La partita si potrà seguire in diretta TV e in streaming su DAZN.

Le squadre vengono da due momenti molto diversi. I giallorossi hanno un solo punto dopo due giornate frutto del pareggio casalingo all'esordio contro la Salernitana e la sconfitta di Verona, mentre i rossoneri sono a punteggio pieno con 6 gol fatti e uno subito dopo le vittorie con Bologna e Torino.

La squadra di Pioli ha mostrato vivacità, qualità e ottime individualità con Pulisic, Leao e Giroud che sono stati devastanti in entrambe le uscite ma si sono fatti notare anche i nuovi Reijnders e Loftus-Cheek. I capitolini hanno messo in risalto un ritrovato Belotti e un Aouar che sta entrando pian piano nei meccanismi della squadra dello Special One. L'ambiente romanista nelle ultime ore è stato scosso dall'arrivo di Romelu Lukaku e ha portato una nuova iniezione di entusiasmo dopo i balbettii delle prime due uscite e il problema fisico accusato da Dybala.

Le probabili formazioni di Roma-Milan. Tentazione Lukaku dal 1′ per Mourinho con Belotti e Pellegrini arretrato sulla trequarti. Dybala verrà valutato fino all'ultimo ma dovrebbe partire dalla panchina. Milan in formazione tipo con Pulisic, Giroud e Leao a comporre il tridente.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Karsdorp, Aouar, Cristante, Bove, Spinazzola; Pellegrini, Belotti. Allenatore: Mourinho.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli

Partita: Roma-Milan

Dove: stadio Olimpico, Roma

Quando: venerdì 1 settembre 2023

Orario: 20:45

Diretta TV: DAZN

Diretta streaming: DAZN

Competizione: Serie A, 3a giornata

Dove vedere Roma-Milan in diretta TV

Roma-Milan verrà trasmessa in esclusiva su DAZN. Per vederla in TV basta collegare la propria Smart tv ad un dispositivo wireless o a una console di gioco con la connessione Internet dopo essersi abbonati. Telecronaca affidata Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Emanuele Giaccherini

Roma-Milan dove vederla in streaming

Roma-Milan è il big match della terza giornata di Serie A e si può vedere anche in streaming sempre su DAZN.

Serie A, le probabili formazioni di Roma-Milan

Mourinho non cambierà molto rispetto alle prime uscite ma si porta qualche dubbio fino all'ultimo: Dybala verrà valutato fino a poche ore dall'inizio dopo il problema di Verona ma dovrebbe partire dalla panchina. C'è la tentazione Lukaku dal 1′ con Belotti e l'arretramento di Pellegrini sulla trequarti ma sembra un'ipotesi improbabile. Big Rom dovrebbe trovare spazio a gara in corso: in questo caso il capitano sarà a supporto del Gallo con Aouar, Cristante e Bove in mezzo al campo.

Pioli non cambia il suo Milan che sembra giocare a memoria: Maignan tra i pali con la linea difensiva composta da Calabria, Thiaw, Tomori e Theo; Loftus-Cheek, Krunic e Reijnders in mezzo al campo e il tridente sarà formato sempre da Pulisic, Giroud e Leao.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Llorente; Karsdorp, Aouar, Cristante, Bove, Spinazzola; Pellegrini, Belotti. Allenatore: Mourinho.

MILAN (4-3-3): Maignan; Calabria, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Loftus-Cheek, Krunic, Reijnders; Pulisic, Giroud, Leao. Allenatore: Pioli