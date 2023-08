Lukaku alla Roma, il video dell’arrivo a Ciampino tra i tifosi giallorossi Romelu Lukaku è sbarcato a Roma, tanta euforia all’aeroporto di Ciampino: le prime immagini dell’attaccante accolto da una folla giallorossa.

A cura di Vito Lamorte

L'attesa è finita: Romelu Lukaku sarà un giocatore della Roma. Il calciatore belga è atterrato a Ciampino poco dopo le ore 17:30 ed è stato accolto da cinquemila tifosi giallorossi che erano lì da qualche ora ad attenderlo.

Il centravanti ex Inter e Chelsea è approdato nella Capitale con il jet privato dei Friedkin, pilotato direttamente dal presidente Dan, che dopo essere partiti dall'aeroporto di Londra ha fatto scalo a Bruxelles per prelevare il calciatore e portarlo subito in giallorosso.

Dopo essere atterrato, Lukaku è stato il primo ad affacciarsi dalla scaletta e ha salutato i tifosi che erano lì ad accoglierlo.

Scortato dalla polizia e circondato da una marea di fotografi, Big Rom si è avvicinato ai cancelli per applaudire e salutare i supporter venuti ad accoglierlo. Subito dopo il calciatore è salito in macchina ed è andato via dallo scalo capitolino: sosterrà le le visite mediche a Villa Stuart stasera e già nella giornata di mercoledì sarà a disposizione di José Mourinho in vista della partita col Milan di venerdì.

La chiusura dell'affare è arrivata intorno all'ora di cena di ieri, quando sono stati sistemati gli ultimi dettagli dell'operazione: Lukaku arriverà con un prestito di un anno, senza opzioni, col Chelsea che riceverà circa 5,8 milioni di euro e il giocatore ha consentito a ridursi lo stipendio a 7,5 milioni l'anno, rientrando nei parametri economici imposti ai giallorossi dal Fair Play Finanziario.

Dopo l'atterraggio ci sono stati cori ("Un presidente, c'è solo un presidente") anche per Dan Friedkin, che ha pilotato l'aereo dove viaggiava Romelu Lukaku e ha piazzato un altro grande colpo di mercato per la Roma dopo Dybala lo scorso anno. Il presidente ha ricambiato il saluto sorridendo.

La ‘Lukaku-mania' dilaga in città: nel quartiere Monti è già spuntato il primo murales dedicato al belga.