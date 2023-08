Lukaku alla Roma, stipendio, contratto e clausola a sorpresa: i dettagli di un colpo clamoroso Lukaku è pronto a cominciare la sua avventura con la Roma: accordo trovato con il Chelsea, l’attaccante si ridurrà l’ingaggio per passare alla corte di Mourinho.

A cura di Ada Cotugno

Romelu Lukaku sarà il nuovo attaccante della Roma. Nelle ultime battute di questo calciomercato Big Rom ha sciolto il grande nodo sul suo futuro, dopo un'estate turbolenta in cui è sembrato a un passo dalla Juventus. I giallorossi lo accoglieranno oggi e venerdì potrebbe già essere a disposizione di Josè Mourinho per il big match contro il Milan, i grandi avversari di quando indossava la maglia dell'Inter.

Il suo addio ai nerazzurri è stato burrascoso e ha creato uno strappo troppo difficile da ricucire. Ma l'Italia era nel suo destino e la Roma aveva bisogno di un giocatore come lui per dare nuova forza all'attacco e svegliarsi dal torpore delle prime due giornate dove sono arrivati un pareggio e una sconfitta. I Friedkin si sono presentati personalmente a Londra per trattare con il Chelsea, incastrando così alla perfezione tutti i tasselli per trasformare in realtà il sogno di tantissimi tifosi che lo accoglieranno oggi a Ciampino alle ore 17.

Lukaku si trasferirà nella capitale con la formula del prestito secco oneroso dal valore di 5 milioni di euro per un anno e alla fine della stagione i due club decideranno se optare per una cessione a titolo definitivo, uno scenario che non dispiacerebbe al Chelsea. Per approdare alla Roma il belga ha dovuto rinunciare a una parte dell'ingaggio: nei tre anni di contratto restanti con il club inglese il suo stipendio scenderà a 7.5 milioni di euro a stagione (rispetto agli 11 percepiti fino a oggi).

I Blues inoltre hanno concordato con il giocatore l'inserimento di una clausola rescissoria dal valore di 43 milioni di euro, una postilla che non era presente all'interno del precedente contratto. Il dettaglio del nuovo accordo non è passato inosservato e, qualora l'attaccante dovesse vivere un'altra grande stagione in Serie A, la Roma avrebbe già una cifra stabilita per provare a prenderlo a titolo definitivo.