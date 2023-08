L’attesa di Lukaku a Roma, migliaia di tifosi giallorossi aspettano il volo all’aeroporto di Ciampino Intorno alle ore 17 arriverà all’aeroporto di Ciampino il jet guidato da Dan Friedkin, presidente della Roma, con a bordo Romelu Lukaku, il nuovo centravanti della squadra giallorossa. Migliaia di tifosi ad attenderlo.

A cura di Enrico Tata

Migliaia di tifosi della Roma (circa 2mila alle ore 16) sono arrivati all'aeroporto di Ciampino per accogliere il nuovo centravanti giallorosso, Romelu Lukaku. Il Chelsea ha dato il via libera alla cessione del giocatore in prestito secco, senza diritto di riscatto, per 6 milioni di euro. Allo stesso tempo, l'attaccante si abbasserà l'ingaggio da 12 a 7,5 milioni di euro. Tra bandiere, fumogeni e cori, i nuovi tifosi del bomber sono pronti ad accogliere il belga. Domani sono previste le visite mediche e venerdì, quando è in programma Roma-Milan, terza giornata di Serie A, potrebbe già sedersi in panchina a disposizione di Josè Mourinho.

Il jet guidato dal presidente della Roma, Dan Friedkin, è partito intorno alle 14 dall'aeroporto di Luton a Londra in direzione Bruxelles. Nella capitale belga è salito a bordo il nuovo attaccante della Roma e, alle 15 circa, l'aereo è ripartito per l'aeroporto di Roma Ciampino, dove atterrerà intorno alle 17 al terminal voli privati.

Sono circa 22mila le persone che, attraverso FlightRadar, stanno monitorando in diretta il volo con a bordo Romelu Lukaku. È il volo più tracciato al mondo.

L'acquisto, seppur in prestito, di ‘Big Rom' è certamente uno dei più prestigiosi e importanti della storia della società giallorossa. Arriva, peraltro, a soli 12 mesi di distanza da quello di Paulo Dybala, con cui andrà a fare coppia d'attacco. L'argentino fu presentato al ‘Colosseo Quadrato' davanti a migliaia di bandiere giallorosse e c'è curiosità sul luogo che la Roma sceglierà per presentare il suo nuovo attaccante. In carriera Romelu Lukaku ha segnato 211 gol in 448 partite tra serie A, Premier League e prima divisione belga,