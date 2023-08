Calciomercato, news di oggi in diretta: è il Lukaku-day, il belga arriva a Roma. Inter, deadline fissata per Pavard

Le ultime notizie di calciomercato oggi DATA e le trattative di giornata con acquisti, cessioni e trasferimenti per Milan, Inter, Juve, Roma, Napoli e delle altre squadre di Serie A ed estere. Qui, il tabellone del calciomercato di Serie A aggiornato.

Calciomercato Roma: nella serata di ieri è decollata in modo definitivo la trattativa per portare Lukaku in Capitale. Accordo totale con il Chelsea per il prestito e belga (che si è abbassato lo stipendio) che arriverà a Ciampino alle 17:00 portato in aereo direttamente da Friedkin.

Inter news di mercato: fissata la deadline per Benjamin Pavbard dopo un lunedì di inutile ulteriore attesa. Alle 15:00 se non ci saranno segnali da Monaco di Baviera i nerazzurri considereranno chiusa la trattativa e si dedicheranno ad altri obiettivi (tra cui Schuus del Torino).

Calciomercato Milan: i rossoneri provano la classica ciliegina sulla torta del mercato estivo provando a chiudere per Mehdi Taremi. Per il centravanti iraniano i rossoneri non vogliono spingersi oltre i 15 milioni di euro da dare al Porto.

Napoli news di mercato: colpo importante per Garcia in questi ultimi giorni di mercato, con l'arrivo di Lindstrom che è arrivato in città e si sottoporrà oggi alle visite mediche. Con l'Eintracht tutto fatto: prestito oneroso a 5 milioni con obbligo di riscatto a 20 milioni di euro e contratto fino al 2028 per l'esterno offensivo.

Calciomercato Juventus: giornata interlocutoria con Giuntoli che pensa a sfoltire. Soulè ufficiale a Frosinone dove verrà raggiunto anche da Kaio Jorge. Attesa per scoprire il futuro di Bonucci, comunque lontano da Torino.

0