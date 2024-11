video suggerito

Roma-Lazio torna in notturna dopo sei anni: orari e date della 19ª e della 20ª giornata di Serie A La Lega di Serie A ha reso noto orari e date di anticipi e posticipi della 19ª e della 20ª giornata. Tre incontri sono rinviati per la Supercoppa Italiana, mentre il derby Roma-Lazio dopo otto anni si terrà in notturna.

A cura di Alessio Morra

Oltre ad aver ufficializzato date e orari della Supercoppa Italiana la Lega di Serie A ha anche ufficializzato orari e date degli anticipi e dei posticipi della 19ª e della 20ª giornata del campionato, che si disputeranno nelle prime due settimane del 2025. Per la 19ª giornata le tre partite che riguardano Juventus, Inter, Atalanta e Milan, impegnate in Arabia Saudita, si giocheranno la settimana successiva. Mentre il derby Roma-Lazio si terrà per la prima volta dopo otto anni in notturna.

Le semifinali della Supercoppa Italiana si terranno il 2 e il 3 gennaio, la finale il 6. In mezzo invece sette partite dell'ultima di andata con Fiorentina-Napoli di sabato pomeriggio e Roma-Lazio di domenica sera. E non era una cosa scontata, perché il derby della Capitale non si disputava di sera da otto anni. Como-Milan e Atalanta-Juventus di martedì, Inter-Bologna di mercoledì.

La ventesima giornata invece partirà con Lazio-Como. Il derby di Torino è il clou della prima giornata di ritorno al sabato, mentre domenica 12 gennaio toccherà all‘Inter in casa del Venezia e al Napoli in campo con il Verona.

Serie A 2024-2025, 19ª giornata

Sabato 4 gennaio

15:00 – Venezia-Empoli (DAZN)

18:00 – Fiorentina-Napoli (DAZN)

20:45 – Verona-Udinese (DAZN/Sky)

Domenica 5 gennaio

12:30 – Monza-Cagliari (DAZN)

15:00 – Lecce-Genoa (DAZN)

18:00 – Torino-Parma (DAZN)

20:45 – Roma-Lazio (DAZN)

Martedì 14 gennaio

18:30 – Como-Milan (DAZN/Sky)

20:45 – Atalanta-Juventus (DAZN/Sky)

Mercoledì 15 gennaio

20:45 – Inter-Bologna (DAZN)

Serie A 2024-2025, 20ª Giornata

Venerdì 10 gennaio

20:45 – Lazio-Como (DAZN)

Sabato 11 gennaio

15:00 – Empoli-Lecce (DAZN)

15:00 – Udinese-Atalanta (DAZN)

18:00 – Torino-Juventus (DAZN)

20:45 – Milan-Cagliari (DAZN/Sky)

Domenica 12 gennaio

12:30 – Genoa-Parma (DAZN)

15:00 – Venezia-Inter (DAZN)

18:00 – Bologna-Roma (DAZN/Sky)

20:45 – Napoli-Verona (DAZN)

Lunedì 13 gennaio

20:45 – Monza-Fiorentina (DAZN/Sky)