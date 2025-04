video suggerito

Furia Lazio dopo le partite di Serie A rinviate per la morte del Papa: “Diverso trattamento tra club” La Lazio ha pubblicato un durissimo comunicato contro la Lega Serie A dopo il rinvio ufficiale delle partite: “La società considera approssimative e poco rispettose le modalità di comunicazione e gestione di tale decisione”. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Fabrizio Rinelli

26 CONDIVISIONI condividi chiudi

La Lazio non ci sta e si scaglia contro la Lega Calcio. Il club biancoceleste è stato direttamente coinvolto dal caos generatosi dopo la decisione di non giocare prima le partite in programma il giorno di Pasquetta in cui c'è stato l'annuncio della morte di Papa Francesco e poi per il rinvio delle sfide fissate da calendario per sabato 26, quando si terranno i funerali del Pontefice. La Lazio di fatto giocherà domani contro il Genoa e poi lunedì 28 aprile alle 20:45 contro il Parma all'Olimpico. Il tutto al termine di una lunga giornata lunga e caotica.

La scelta finale con l'annuncio ufficiale delle nuove date previste per lo svolgimento delle partite, ha portato il club biancoceleste a pubblicare un duro comunicato, giudicando "approssimative" e "impari", le decisioni prese sui rinvii delle gare. Così la società biancoceleste ribadisce, attraverso una nota, la propria posizione in merito alla decisione della Lega Serie A di far giocare il match contro il Genoa nella giornata di mercoledì 23 aprile alle ore 18.30 dopo che il club aveva espresso anche il desiderio di voler rendere omaggio al Santo Padre.

la Lazio coinvolta in due recuperi.

"La Lazio esprime il proprio profondo rammarico in merito alle modalità con cui la Lega Serie A ha gestito la decisione di spostare la gara biancoceleste a Genova – si legge -. La società considera approssimative e poco rispettose le modalità di comunicazione e gestione di tale decisione, la cui inefficienza è risultata evidente e ampiamente riscontrabile, non soltanto dal punto di vista logistico, ma soprattutto alla luce della portata emotiva e spirituale che l'evento straordinario riveste per la nostra città e per ciò che il Club rappresenta".

Leggi anche Perché la Serie B recupera il 13 maggio le partite rinviate per la morte del Papa: non gioca subito come la Serie A

La Lazio, inoltre evidenzia "un atteggiamento poco professionale e ondivago mostrato dalla Lega Serie A nella gestione impari del ricollocamento delle partite. Una mancanza di uniformità che ha generato confusione e alimentato un senso di disparità tra i diversi Club coinvolti, aggravando ulteriormente una situazione già di per sé delicata". Il club biancoceleste poi sottolinea inoltre che nonostante questo, la società "per senso di responsabilità e al fine di evitare ulteriori polemiche in un momento di dolore per il Paese comunica che "la squadra si recherà eccezionalmente a Genova il giorno stesso della partita".

I biancocelesti renderanno omaggio a Papa Francesco.

La nota aggiuntiva della Lazio

In un altro comunicato la Lazio ha aggiunto che onorerà la memoria di Papa Francesco. La società, infatti, ha reso noto che, nella giornata di giovedì 24 aprile alle ore 15:00, la squadra biancoceleste si recherà in Vaticano per rendere omaggio al Santo Padre. Un'iniziativa, quella fortemente voluta dalla società del presidente Lotito: "In questo modo si ribadisce i valori di rispetto e unità che da sempre contraddistinguono il club, in ricordo anche dello speciale legame che ha storicamente unito la Lazio al Santo Padre", chiude la società.