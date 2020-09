Roma-Juventus è il posticipo della seconda giornata del campionato di Serie A 2020-2021. Si gioca domenica, 27 settembre, alle ore 20.45 allo stadio Olimpico e verrà trasmessa in diretta tv e in streaming sui canali di Sky Sport. Il calendario propone subito un big match che offre spunti interessanti: da un lato la squadra di Paulo Fonseca, ancora scottata dalla sconfitta a tavolino subita per un errore nella compilazione della lista dei calciatori (Diawara); dall'altro la formazione di Andrea Pirlo, reduce dal successo al debutto contro la Sampdoria; il tecnico dei giallorossi rischia la panchina (sono insistenti le voci di un possibile arrivo di Massimiliano Allegri) e la sua posizione è minata dalle forti perplessità manifestate dalla nuova proprietà americana; tra i capitolini c'è Edin Dzeko, l'attaccante accostato ai bianconeri fino a poche settimane fa (prima che saltasse l'affare Milik e a Torino arrivasse Morata) che al Bentegodi aveva chiesto di non essere schierato.

Dove vedere Roma-Juventus in TV e streaming

Su quale canale verrà trasmessa alle ore 20.45 Roma-Juventus? Tifosi e appassionati potranno vederla in diretta tv e in esclusiva solo se abbonati a Sky. Il network satellitare trasmetterà l'evento sui canali Sky Sport Uno (201, 240 del satellite; 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). Si potrà seguire l'incontro anche in diretta streaming, le opzioni a disposizione sono due: la prima è collegarsi a Sky Go sfruttando la app da scaricare sui dispositivi fissi (pc) oppure mobili (smartphone, notebook, tablet); la seconda è fa riferimento al servizio on-line a pagamento offerto da Now Tv.

Le probabili formazioni di Roma-Juventus

Edin Dzeko andrà in campo? Potrebbe essere proprio questa la novità più importante nella formazione che la Roma schiererà contro la Juventus. Se il bosniaco sarà in cima all'attacco dei giallorossi con ogni probabilità saranno Pedro e Mkhitaryan ad agire alle spalle nel modulo 3-4-2-1. Tra i bianconeri, invece, Kulusevski sarà accanto a Cristiano Ronaldo mentre Dybala (recuperato) parte dalla panchina. Nel modulo 3-4-1-2 Rabiot e Ramsey dovrebbero partire dal primo minuto. Conferma anche Frabotta a sinistra.