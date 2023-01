Roma-Genoa di Coppa Italia, dove vederla in TV e streaming su Rai o Mediaset: canale e formazioni La Roma ospita il Genoa allo stadio Olimpico per gli ottavi di Coppa Italia: in palio c’è un posto nei quarti di finale. Calcio d’inizio alle 21:00 e diretta Tv su Canale 5. Le ultime news sulle formazioni di Mourinho e Gilardino.

A cura di Vito Lamorte

Roma–Genoa di Coppa Italia dove vederla in TV e streaming.

La Roma inizia il suo percorso nella Coppa Italia 2022-2023 contro il Genoa nel match valido per gli ottavi di finale: in palio c'è un posto nei quarti contro la vincente di Napoli-Cremonese. Si gioca allo stadio Olimpico di Roma, con calcio d’inizio fissato alle ore 21:00. La gara si potrà seguire in diretta TV e in chiaro su Canale 5.

I giallorossi hanno iniziato bene il 2023 con la vittoria in casa contro il Bologna e il pareggio acciuffato in extremis a San Siro contro il Milan: lo stato d'animo della squadra di José Mourinho è positivo e così la Magica si appresta ad affrontare il suo primo impegno nel torneo nazionale. Il Genoa è al terzo posto in classifica in Serie B e dopo l'arrivo di Alberto Gilardino in panchina, che ha sostituito Blessin poche settimane fa, si sta ritagliando un posto da protagonista nella corsa per la promozione in A.

L'ultimo precedente in Coppa Italia tra giallorossi e rossoblù è datato alla stagione 1994/1995, quando si affrontarono nel terzo turno e a passare il turno fu la Roma con un 3-0 nella gara di ritorno e ribaltando il 2-0 del Genoa al Ferraris.

La partita si gioca con la formula dell'eliminazione diretta: in caso di pareggio alla fine dei minuti regolamentari, ci saranno supplementari ed eventuali rigori.

Partita: Roma-Genoa

Dove si gioca: Stadio Olimpico, Roma

Quando si gioca: giovedì 12 gennaio 2023

Orario: 21:00

Diretta TV: Canale 5

Diretta streaming: Mediaset Infinity

Competizione: Coppa Italia, ottavi di finale

Le probabili formazioni di Roma-Genoa di Coppa Italia

Mourinho torna in panchina dopo la squalifica in campionato e fa un po' di turnover in vista degli impegni di campionato. A centrocampo Camara farà coppia con Cristante, sugli esterni confermati Celik e Zalewski. Davanti Belotti con Pellegrini e Zaniolo sulla trequarti. In difesa l'unico ballottaggio sarebbe quello tra Smalling-Kumbulla.

Gilardino risponderà con il solito 4-3-3: difesa a quattro con Hefti e Sabelli sugli esterni e la coppia Bani-Dragusin al centro. Frendrup e Jagiello con Strootman in mediana e in attacco Aramu e Gudmundsson al fianco di Puscas.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Zalewski, Camara, Cristante, Celik; Pellegrini, Zaniolo; Belotti. Allenatore: Mourinho.

GENOA (4-3-3): Martinez; Hefti, Bani, Dragusin, Sabelli; Frendrup, Strootman, Jagiello; Aramu, Puscas, Gudmundsson. Allenatore: Gilardino.

Dove vedere Roma-Genoa in diretta TV

La gara tra Roma e Genoa si potrà vedere in diretta TV in chiaro su Canale 5 e verrà raccontata da Riccardo Trevisani, con Massimo Paganin al commento tecnico.

Roma-Genoa, dove vederla in streaming

La gara dello stadio Olimpico si potrà vedere anche in streaming grazie a Mediaset Infinity, disponibile su app per smartphone e tablet oppure collegandosi al sito ufficiale.

Tabellone Coppa Italia, l'avversario ai quarti di Roma o Genoa

La sfida tra Roma o Genoa, come tutte le altre partite degli ottavi di Coppa Italia, si giocano con la formula dell'eliminazione diretta: in base al tabellone del torneo, chi vince tra la Magica e il Grifone affronterà la vincente di Napoli-Cremonese a fine gennaio.