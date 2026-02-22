Calcio
video suggerito
video suggerito

Roma-Cremonese oggi in TV, dove vedere il posticipo in TV e streaming: orario e formazioni

La Roma a caccia di punti Champions ospita la Cremonese all’Olimpico. Le scelte di Gasperini in attacco senza Dybala e le info per seguire il match in TV su DAZN.
Segui le notizie di Fanpage.it direttamente su Google.
A cura di Marco Beltrami
0 CONDIVISIONI
Immagine

Roma-Cremonese chiude la domenica della 26a giornata di Serie A. La squadra di Gian Piero Gasperini nel posticipo delle 20:45 allo stadio Olimpico ha l’occasione di conquistare punti preziosi in chiave Champions. Cerca risposte il tecnico dopo il pareggio contro il Napoli, anche per mandare un segnale alle altre concorrenti nella lotta per l’Europa che conta. Attenzione però all’orgoglio della Cremonese che non vince da diverse giornate e nell’ultimo turno ha dato segnali di ripresa con il pareggio contro il Como. Davide Nicola va a caccia di punti salvezza su un campo comunque molto difficile. Diretta TV e streaming su DAZN.

Dove vedere Roma-Cremonese in diretta TV e in streaming: l'orario della partita

Il match tra Roma e Cremonese è uno di quelli che si potrà vedere in diretta TV esclusiva su DAZN. Quindi appassionati e tifosi potranno seguire il match sia su Smart TV collegandosi all'app della piattaforma streaming, purché in possesso di abbonamento. I possessori di TV tradizionali invece dovrebbero sfruttare dispositivi appositi per godersi la diretta. Match disponibile anche sul canale Sky 214 per chi abbia aderito all'iniziativa tra le due emittenti. Streaming sempre garantito da DAZN su smartphone, tablet, computer e portatili Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Roma-Cremonese, le probabili formazioni della partita di Serie A

Per sfidare la Cremonese Gian Piero Gasperini con gli acciaccati Koné e Wesley non al top, potrebbe puntare su Pisilli in mediana in coppia con Cristante. Nessuna novità invece in avanti dove Malen è l'uomo in più con Soulé e Pellegrini a supporto, vista l'assenza per infortunio di Dybala. Cremonese con il 3-5-2 con Bonazzoli e Vardy come tandem offensivo. A centrocampo trio formato da Thorsby, Payero, Maleh. Le formazioni:

Leggi anche
Milan-Parma, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e probabili formazioni

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.
CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Zerbin, Thorsby, Payero, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.

Calcio
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
Olimpiadi
2026
Bob maschile e sci di fondo con Commarella: le ultime speranza di medaglia dell'Italia
Questa sera la cerimonia di chiusura dei Giochi Invernali, Vittozzi e Ghiotto sono i portabandiera azzurri
Italia da sogno nello Ski Cross alle Olimpiadi! Deromedis si prende l'oro, Tomasoni l'argento al fotofinish
Fuorionda su Israele durante la diretta Rai alle Olimpiadi: “Chiediamo scusa. È stato inappropriato”
I proprietari di Nazgul, il cane virale: "Quando lo abbiamo visto è salito il panico"
Il medagliere dell'Italia alle Olimpiadi invernali 2026: gli italiani sul podio a Milano Cortina
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Calcio
api url views