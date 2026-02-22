Roma-Cremonese oggi in TV, dove vedere il posticipo in TV e streaming: orario e formazioni

Roma-Cremonese chiude la domenica della 26a giornata di Serie A. La squadra di Gian Piero Gasperini nel posticipo delle 20:45 allo stadio Olimpico ha l’occasione di conquistare punti preziosi in chiave Champions. Cerca risposte il tecnico dopo il pareggio contro il Napoli, anche per mandare un segnale alle altre concorrenti nella lotta per l’Europa che conta. Attenzione però all’orgoglio della Cremonese che non vince da diverse giornate e nell’ultimo turno ha dato segnali di ripresa con il pareggio contro il Como. Davide Nicola va a caccia di punti salvezza su un campo comunque molto difficile. Diretta TV e streaming su DAZN.

Dove vedere Roma-Cremonese in diretta TV e in streaming: l'orario della partita

Il match tra Roma e Cremonese è uno di quelli che si potrà vedere in diretta TV esclusiva su DAZN. Quindi appassionati e tifosi potranno seguire il match sia su Smart TV collegandosi all'app della piattaforma streaming, purché in possesso di abbonamento. I possessori di TV tradizionali invece dovrebbero sfruttare dispositivi appositi per godersi la diretta. Match disponibile anche sul canale Sky 214 per chi abbia aderito all'iniziativa tra le due emittenti. Streaming sempre garantito da DAZN su smartphone, tablet, computer e portatili Telecronaca affidata a Pierluigi Pardo con il commento tecnico di Antonio Di Gennaro.

Roma-Cremonese, le probabili formazioni della partita di Serie A

Per sfidare la Cremonese Gian Piero Gasperini con gli acciaccati Koné e Wesley non al top, potrebbe puntare su Pisilli in mediana in coppia con Cristante. Nessuna novità invece in avanti dove Malen è l'uomo in più con Soulé e Pellegrini a supporto, vista l'assenza per infortunio di Dybala. Cremonese con il 3-5-2 con Bonazzoli e Vardy come tandem offensivo. A centrocampo trio formato da Thorsby, Payero, Maleh. Le formazioni:

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Celik, Pisilli, Cristante, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Malen. All. Gasperini.

CREMONESE (3-5-2): Audero; Terracciano, Baschirotto, Luperto; Zerbin, Thorsby, Payero, Maleh, Pezzella; Bonazzoli, Vardy. All. Nicola.