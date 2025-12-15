Roma-Como, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Roma-Genoa è una il Monday Night della 15a giornata di Serie A: il match dello stadio Olimpico si gioca alle ore 20:45, con diretta TV e streaming su DAZN e Sky. Le formazioni di Gasperini e Fabregas.

La Roma vuole tornare a vincere in Serie A dopo le sconfitte con Napoli e Cagliari ma nel Monday Night della 15a giornata allo stadio Olimpico la squadra di Gasperini affronterà un avversario ostico come il Como di Fabregas: si gioca oggi, lunedì alle ore 20:45, con diretta TV e streaming su DAZN e Sky.

I giallorossi arrivano al match contro i lariani dalla bella e convincente vittoria in Europa League in casa del Celtic e la Magica ha voglia di ritrovare i 3 punti anche in campionato. La squadra di Gasp è scivolata a -4 dal primo posto ma è pienamente in lotta per le prime posizioni. Anche il Como è alla ricerca di riscatto dopo la pesante sconfitta incassata contro l'Inter per 4-0.

Partita: Roma-Como

Dove: stadio Olimpico, Roma

Quando: lunedì 15 dicembre 2025

Orario: 20:45

Diretta TV: DAZN, Sky

Diretta streaming: DAZN, Sky-Go, Now

Competizione: Serie A, 15a giornata

Dove vedere Roma-Como in TV: la diretta esclusiva della partita

La partita di Serie A tra Roma e Como sarà disponibile sia su DAZN che su Sky. I canali di riferimento per quest’ultima emittente saranno Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Per DAZN la telecronaca sarà di Pierluigi Pardo e il commento tecnico di Andrea Stramaccioni. Per Sky il racconta della partita sarà di Riccardo Gentile e Lorenzo Minotti; con Paolo Assogna e Angelo Mangiante inviati a bordocampo.

Roma-Como, dove vederla in streaming

La gara tra le squadre di Gasperini e Fabregas si potrà vedere in diretta streaming su DAZN, per gli abbonati, e su Sky-Go, per gli abbonati di Sky. Agli utenti basterà una buona connessione Internet per collegarsi all'app attraverso i propri dispositivi, sia quelli mobili che quelli fissi. Il match dello stadio Olimpico si potrà seguire anche su Now, la piattaforma streaming di Sky.

Roma-Como, le probabili formazioni

Dopo il massiccio turnover in Europa League, la Roma torna al campionato con l’undici più competitivo. Svilar difenderà i pali, mentre in difesa Mancini ed Hermoso saranno confermati ai lati. Rimane invece incerta la disponibilità di Ndicka, ancora in attesa del via libera dalla Costa d’Avorio: se non dovesse arrivare, spazio a Ziolkowski al centro della linea. Sulla destra rientra Wesley per sostituire lo squalificato Celik, con Tsimikas stabilmente a sinistra. In mediana agiranno Cristante e Koné, mentre Pellegrini e Soulé supporteranno il terminale offensivo: ballottaggio tra Baldanzi, Dybala e Ferguson, con lo scozzese favorito dopo la doppietta al Celtic.

Il Como di Fabregas si presenterà invece con la formazione tipo, deciso a reagire al pesante ko contro l’Inter. Tra i pali ci sarà Boutez, protetto dalla linea a quattro con Posh, Diego Carlos, Ramon e Valle. Caqueret sostituirà lo squalificato Perrone in mezzo, affiancato da Da Cunha. Sulla trequarti agiranno Atta, Nico Paz e Rodriguez, con Douvikas unico riferimento offensivo. Fuori Morata, ancora ai box per il problema all’adduttore.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Cristante, Koné, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Ferguson. Allenatore: Gasperini.

COMO (4-2-3-1): Butez; Posch, Diego Carlos, Ramon, Valle; Caqueret, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Fabregas.