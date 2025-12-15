Serie A
video suggerito
video suggerito

Roma-Como, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni

Roma-Genoa è una il Monday Night della 15a giornata di Serie A: il match dello stadio Olimpico si gioca alle ore 20:45, con diretta TV e streaming su DAZN e Sky. Le formazioni di Gasperini e Fabregas.
Leggi tutte le news di Fanpage.it direttamente nel tuo feed Google.
A cura di Vito Lamorte
0 CONDIVISIONI
Immagine

La Roma vuole tornare a vincere in Serie A dopo le sconfitte con Napoli e Cagliari ma nel Monday Night della 15a giornata allo stadio Olimpico la squadra di Gasperini affronterà un avversario ostico come il Como di Fabregas: si gioca oggi, lunedì alle ore 20:45, con diretta TV e streaming su DAZN e Sky.

I giallorossi arrivano al match contro i lariani dalla bella e convincente vittoria in Europa League in casa del Celtic e la Magica ha voglia di ritrovare i 3 punti anche in campionato. La squadra di Gasp è scivolata a -4 dal primo posto ma è pienamente in lotta per le prime posizioni. Anche il Como è alla ricerca di riscatto dopo la pesante sconfitta incassata contro l'Inter per 4-0.

  • Partita: Roma-Como
  • Dove: stadio Olimpico, Roma
  • Quando: lunedì 15 dicembre 2025
  • Orario: 20:45
  • Diretta TV: DAZN, Sky
  • Diretta streaming: DAZN, Sky-Go, Now
  • Competizione: Serie A, 15a giornata

Dove vedere Roma-Como in TV: la diretta esclusiva della partita

La partita di Serie A tra Roma e Como sarà disponibile sia su DAZN che su Sky. I canali di riferimento per quest’ultima emittente saranno Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K e Sky Sport 251. Per DAZN la telecronaca sarà di Pierluigi Pardo e il commento tecnico di Andrea Stramaccioni. Per Sky il racconta della partita sarà di Riccardo Gentile e Lorenzo Minotti; con Paolo Assogna e Angelo Mangiante inviati a bordocampo.

Leggi anche
Celta Vigo-Bologna, dove vederla in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali

Roma-Como, dove vederla in streaming

La gara tra le squadre di Gasperini e Fabregas si potrà vedere in diretta streaming su DAZN, per gli abbonati, e su Sky-Go, per gli abbonati di Sky. Agli utenti basterà una buona connessione Internet per collegarsi all'app attraverso i propri dispositivi, sia quelli mobili che quelli fissi. Il match dello stadio Olimpico si potrà seguire anche su Now, la piattaforma streaming di Sky.

Roma-Como, le probabili formazioni

Dopo il massiccio turnover in Europa League, la Roma torna al campionato con l’undici più competitivo. Svilar difenderà i pali, mentre in difesa Mancini ed Hermoso saranno confermati ai lati. Rimane invece incerta la disponibilità di Ndicka, ancora in attesa del via libera dalla Costa d’Avorio: se non dovesse arrivare, spazio a Ziolkowski al centro della linea. Sulla destra rientra Wesley per sostituire lo squalificato Celik, con Tsimikas stabilmente a sinistra. In mediana agiranno Cristante e Koné, mentre Pellegrini e Soulé supporteranno il terminale offensivo: ballottaggio tra Baldanzi, Dybala e Ferguson, con lo scozzese favorito dopo la doppietta al Celtic.

Il Como di Fabregas si presenterà invece con la formazione tipo, deciso a reagire al pesante ko contro l’Inter. Tra i pali ci sarà Boutez, protetto dalla linea a quattro con Posh, Diego Carlos, Ramon e Valle. Caqueret sostituirà lo squalificato Perrone in mezzo, affiancato da Da Cunha. Sulla trequarti agiranno Atta, Nico Paz e Rodriguez, con Douvikas unico riferimento offensivo. Fuori Morata, ancora ai box per il problema all’adduttore.

ROMA (3-4-2-1): Svilar; Mancini, Ndicka, Hermoso; Wesley, Cristante, Koné, Tsimikas; Soulé, Pellegrini; Ferguson.  Allenatore: Gasperini.

COMO (4-2-3-1): Butez; Posch, Diego Carlos, Ramon, Valle; Caqueret, Da Cunha; Addai, Nico Paz, Rodriguez; Douvikas. Allenatore: Fabregas.

Immagine
Immagine
Serie A
News Calendario e Risultati Classifica Marcatori
Calcio
Como
Notizie
0 CONDIVISIONI
Immagine
Serie A
La Juve vince a Bologna, sale al quinto posto. In vetta l'Inter scappa davanti al Milan e al Napoli
Spalletti spiega la mossa Cabal che ha steso il Bologna: "Ce l'ha nelle gambe, è tutto fuoco"
Cabal mostra orgoglioso la maglia di Bernardeschi, perché la voleva a tutti i costi
L'Inter mette la freccia e scatta in vetta: Bisseck e Lautaro castigano il Genoa e si prende la vetta solitaria
Conte ha spiegato il problema del suo Napoli (anche) a Udine: "Alcune cose sono sotto gli occhi di tutti"
Allegri non fa drammi dopo il pari: "L'obiettivo è arrivare a maggio tre le prime quattro"
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Serie A
api url views