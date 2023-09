Rodri per una volta fa una sciocchezza, Guardiola gli dà una lezione: “Si controlli” Pep Guardiola molto arrabbiato con Rodri dopo l’espulsione rimediata nel match tra il Manchester City e il Nottingham.

A cura di Marco Beltrami

Per una volta non si parla di Rodri in termini positivi. Il centrocampista spagnolo del Manchester City è stato protagonista di un brutto episodio nel match di Premier League contro il Nottingham Forest, e ora rischia concretamente di pagare tutto a caro prezzo.

Il match winner dell'ultima finale di Champions League si è lasciato prendere dal nervosismo quando la partita era saldamente nelle mani dei Citizens in vantaggio di 2-0. In avvio di secondo tempo, il calciatore di casa è entrato in rotta di collisione con Morgan Gibbs-White: Rodri stava cercando con il corpo di difendere il pallone dall'arrivo dell'avversario che l'ha spinto in maniera troppo veemente.

A quel punto ecco un faccia a faccia molto duro, che si è concluso con un colpo proibito da parte di Rodri. Il centrocampista con entrambe le mani ha rifilato una botta all'avversario all'altezza del collo. Una reazione che ha pagato a caro prezzo con un cartellino rosso. Tutto il pubblico di casa ha accompagnato l'uscita dal campo del calciatore con gli applausi, al contrario di Guardiola molto contrariato.

L'allenatore impietrito inizialmente non ha nemmeno guardato Rodri quando ha preso la via degli spogliatoi consapevole della sciocchezza fatta dal suo calciatore. Infatti il "comportamento violento" di Rodri in termini di regolamento dovrebbe costargli tre giornate di squalifica. Questo significa che potrebbe saltare anche il big match contro l'Arsenal, decisivo per il titolo nella scorsa annata.

Nessuno sconto da parte di Pep che nel post-partita gli ha dato una lezione davanti ai microfoni: "Rodri deve controllare se stesso e le sue emozioni. Questo è ciò che deve fare. Posso prendere io un cartellino, ma non di certo lui. I calciatori devono stare attenti". Nessuno sconto anche se sei Rodri da parte di Guardiola arrabbiato per dover fare a meno del suo faro, dopo aver già perso De Bruyne per infortunio.