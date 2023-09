Il Manchester City fa gol dopo un’azione pazzesca, 46 passaggi di fila ma non è record in Premier Il Manchester City apre la partita contro il Nottingham Forrest con un’azione bellissima: 46 passaggi di fila prima del gol di Foden, ma non è record per la Premier League.

A cura di Vito Lamorte

Il Manchester City continua a imporre la sua supremazia in Premier League. La squadra di Pep Guardiola, dopo aver vinto il Treble nella scorsa stagione, è partita molto forte anche quest'anno: ha collezionato sei vittorie su sei dopo aver vinto la Supercoppa Europea e aver battuto per 3-1 la Stella Rossa nella gara d'esordio in Champions League.

I Citizens hanno cambiato qualche pedina in mezzo al campo, visto la partenza di Gundogan verso Barcellona e il problema fisico di De Bruyne, e ha modificato un po' il suo modo di stare in campo ma il risultato è sempre lo stesso: dominio totale sugli avversari.

In occasione del match della sesta giornata di Premier i campioni d'Inghilterra in carica sono scesi in campo contro il Nottingham Forrest e dopo quindici minuti la gara era già stata messa in cassaforte grazie alle reti di Phil Foden e del solito Erling Haaland.

Il gol che ha aperto l'incontro ha rubato l'occhio per diversi motivi e uno di questi sono i 46 passaggi che ci sono stati prima del tiro di Phil Foden verso la porta avversaria: si tratta della seconda sequenza di passaggi più lunga mai registrata in Premier League dal 2006-2007.

Al primo posto c'è quella che ha preceduto il gol di Nacer Chadli nella gara tra Tottenham e QPR nell'agosto 2014: in quell'occasione i passaggi furono 48.

Un'azione lunghissima, che ha visto i Citizens far girare la palla per tutto il campo prima di riuscire a trovare la giocata giusta per trovare la conclusione: Rodri apre con un lungo lancio per Walker, che appoggia all'indietro per Foden. Il numero 47 calcia di prima intenzione e sblocca il match.

Foden si sta prendendo il suo spazio dopo gli addii di Mahrez e Palmer: il trio con Alvarez e Doku alle spalle di Haaland può dar vita davvero a qualcosa di speciale e Pep non sta esitano a schierarli insieme.

Un connubio di tecnica, dinamismo e intelligenza calcistica. I tifosi del Manchester City si divertiranno molto.