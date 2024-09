video suggerito

Rocchi parla delle polemiche sul braccialetto dell’Inter: “È stata creata una storia” Il designatore Rocchi parla delle polemiche sul braccialetto dell’Inter durante la partita di Serie A contro l’Atalanta e risponde così: “È stata creata una storia ma le va data l’importanza che ha”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

113 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il designatore arbitrale, Gianluca Rocchi, è finito al centro di una discussione tra tifoserie, soprattutto sui social, dopo essere stato ripreso in tribuna allo stadio Giuseppe Meazza con un braccialetto dell'Inter nel corso della partita tra i campioni d'Italia in carica e l'Atalanta.

L'ex direttore di gara è intervenuto durante la trasmissione di "Deejay Football Club" e su questo argomento si è espresso così: "Non vorrei neanche perderci tempo su quella questione: d'altra parte io giro moltissimo per gli stadi, dato che gli arbitri devono essere visti sul campo per capire se sono in uno stato di forma ideale. Spesso e volentieri sono in tribuna, dove mi danno i braccialetti di tutte le squadre per accedere a determinate aree dello stadio. È stata creata una storia ma le va data l'importanza che ha".

Rocchi col braccialetto dell'Inter in tribuna: la polemica

Cosa aveva scatenato il putiferio sui social durante e dopo Inter-Atalanta? Nel corso della partita valevole per la terza giornata, giocata a San Siro venerdì 30 agosto, l'ex arbitro Gianluca Rocchi è stato inquadrato dalle telecamere in tribuna mentre indossava un braccialetto dell'Inter.

Subito si è scatenata una bufera attorno a questo episodio, con allusioni ai favoritismi per l'Inter e alla solita ‘Marotta League' a cui il designatore non ha risposto subito e ha preferito smorzare le polemiche durante la pausa per le Nazionali.

Rocchi sugli ex arbitri in tv: "Non ho mai chiamato nessuno"

Il designatore Gianluca Rocchi ha parlato anche di un altro tema molto caro alla classe arbitrale, ovvero gli ex direttori di gara che in tv fanno la moviola e correggono l'operato degli arbitri in campo: "Non ho mai avuto problemi sulle critiche, dipende da come si comportano. Se lo fanno in maniera professionale, ben venga: è anche uno stimolo. Non ho mai chiamato nessuno: posso avere una discussione se qualcuno dice una cosa non vera, ma se uno mi critica no".