Roberto Mancini vicino alla panchina del Nottingham Forest: contatto, dopo l’esonero di Postecoglou

Roberto Mancini potrebbe tornare su una panchina e nuovamente allenare il Premier League: il suo nome è entrato immediatamente sul taccuino dei responsabili del Nottingham Forest dopo che il club ha esonerato Ange Postecoglou, cacciato al 90′ della partita persa contro il Chelsea che ha sbancato il City Ground in 10 uomini, per 3-0. Tra l'ex ct azzurro e il club inglese sarebbero già iniziati i contatti per un pronto accordo.

Ange Postecoglou esonerato in tronco subito dopo Nottingham-Chelsea 0-3

Non perde tempo il Nottingham Forest che ha deciso di dare uno stop deciso ad un inizio di stagione a dir poco pessima: fatale il 3-0 subito in casa dal Chelsea di Maresca che ha danzato sulle macerie di una squadra allo sbando, scivolata dal decimo al 17° posto in Premier League, con un bilancio disastroso: quattro sconfitte e un pareggio, dieci gol subiti e solamente uno all'attivo. Così, poco dopo il 90′, è arrivata l'ufficializzazione del club che ha sollevato Postecoglou dal suo incarico.

Roberto Mancini contattato dal Nottingham: candidato forte per il dopo Postecoglou

In queste ore si stanno susseguendo diversi nomi, pronti per andare a colmare il vuoto lasciato in panchina del Nottingham Forest e tra questi, uno dei più suggestivi arrivato subito alla ribalta è quello di Roberto Mancini: secondo alcune fonti inglesi, tra cui il Telegraph, tra l'ex ct azzurro e la società inglese si sarebbe già avuto un immediato primo contatto con Mancini che avrebbe preso del tempo per valutare a fondo la situazione. L'altro nome "forte" con cui si deve confrontare è quello dell'ex allenatore dell'Everton e del Burnley, Sean Dyche visti i suoi ottimi legami con il club.

Roberto Mancini col City ha vinto tutto in Premier. Poi l'Inter, la Nazionale e l'Arabia

Roberto Mancini, dunque, è stato contattato dal club che potrebbe sfruttare la sua esperienza inglese: durante il periodo trascorso al City, ha vinto la Premier League, la FA Cup e il Community Shield. Dopo il suo esonero nel 2013, Mancini ha trascorso un periodo al Galatasaray, prima di diventare allenatore dell'Inter nel 2014. E' seguito un breve periodo allo Zenit San Pietroburgo, poi il quinquennio sulla panchina dell'Italia come ct con cui ha vinto gli Europei 2020. Infine, la parentesi in Arabia Saudita, fino al 2024, ultima sua panchina, in attesa di una prossima: che potrebbe riportarlo in Premier.