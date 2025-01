video suggerito

Roberto De Zerbi diventa cittadino onorario di Foggia: “Legame viscerale con la città” Roberto De Zerbi diventa cittadino onorario della città di Foggia. Il consiglio comunale del capoluogo pugliese ha deliberato all’unanimità il conferimento di questo riconoscimento all’ex calciatore e allenatore della squadra rossonera: “Ha sempre mostrato, in ogni importante tappa della sua carriera da allenatore, un legame viscerale con la nostra città”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Vito Lamorte

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Roberto De Zerbi diventa cittadino onorario della città di Foggia. Il consiglio comunale del capoluogo pugliese ha deliberato all'unanimità il conferimento di questo riconoscimento all'ex calciatore e allenatore della squadra rossonera, che attualmente è alla guida dell'Olympique Marsiglia.

RDZ è stato calciatore dei Satanelli dal 2002 al 2004 con 56 presenze e 18 gol mentre da allenatore si è seduto sulla panchina dello stadio Pino Zaccheria per due stagioni, giocando una finale dei play-off per salire in Serie B (persa dal Pisa) e vincendo la Coppa Italia Lega Pro battendo in finale il Cittadella.

Il riconoscimento verrà conferito in una cerimonia ufficiale che verrà organizzata quando gli impegni del tecnico dell'OM permetteranno la sua presenza nella città pugliese.

De Zerbi cittadino onorario di Foggia

Questa la nota ufficiale del Comune di Foggia sulla cittadinanza onoraria conferita all'allenatore bresciano nell'ultimo consiglio comunale.

𝐂𝐨𝐧𝐬𝐢𝐠𝐥𝐢𝐨 𝐜𝐨𝐦𝐮𝐧𝐚𝐥𝐞, 𝐜𝐢𝐭𝐭𝐚𝐝𝐢𝐧𝐚𝐧𝐳𝐚 𝐨𝐧𝐨𝐫𝐚𝐫𝐢𝐚 𝐩𝐞𝐫 𝐑𝐨𝐛𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐃𝐞 𝐙𝐞𝐫𝐛𝐢

Il Consiglio comunale ha deliberato oggi all'unanimità dei presenti il conferimento della cittadinanza onoraria a Roberto De Zerbi.

L'ex calciatore ed allenatore della squadra rossonera ha sempre mostrato, in ogni importante tappa della sua carriera da allenatore, un legame viscerale con la nostra città, e significativa e toccante sono state la sua testimonianza e vicinanza da Marsiglia in occasione della morte dei giovanissimi tifosi del Calcio Foggia 1920 nel tragico incidente stradale a Potenza.

Contattato telefonicamente dal presidente della Commissione Cultura Italo Pontone promotore della mozione, ha espresso tutta la sua gratitudine ed emozione.

La cittadinanza verrà conferita in una cerimonia ufficiale che verrà organizzata quando gli impegni del Mister permetteranno la sua presenza in città.