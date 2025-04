De Zerbi scatenato contro un giornalista sul modulo del Marsiglia: “Me li dà lei da mettere in campo?”

video suggerito

A cura di Alessio Pediglieri

Ancora una volta Roberto De Zerbi non le manda a dire in conferenza stampa, di fronte a domande insistenti sulla situazione difficile creatasi al Marsiglia in cui il tecnico italiano ha provato a mettere dei paletti fermi su alcuni punti. Che la stampa sembra aver mal digerito o recepito. Al punto tale che nell'ultimo confronto prima del match di Ligue 1 contro il Montpellier di sabato 19 aprile, ha dovuto rispondere tono su tono: "Dobbiamo difendere di più? Ha ragione, ma per difendere c'è bisogno di difensori… me li da lei?".

Marsiglia in crisi, fuoco incrociato su De Zerbi

Un Marsiglia sempre sul bordo del precipizio quello che si appresta a sfidare davanti al proprio pubblico il Montpellier nel momento più difficile della stagione: nelle ultime 5 gare sono arrivate ben 4 delle 9 sconfitte totali in stagione, racimolando un solo successo. Una situazione che ha fatto già sbottare De Zerbi contro i propri giocatori, atteggiamento per cui ha rischiato l'ammutinamento ed è stato fronteggiato dalla stampa francese. Con la quale non corre buon sangue e l'allenatore bresciano ha oramai un conto aperto.

De Zerbi in conferenza, punge il giornalista: "Servono i difensori, ne abbiamo zero. Me li dà lei?"

L'occasione per dar contro a De Zerbi è stato il modulo mostrato nelle ultime partite, indicato dai giornalisti francesi quale il motivo principale delle ultime pesanti sconfitte che hanno allontanato il Marsiglia dal PSG – che si è laureato in largo anticipo campione di Francia – rischiando ora anche la qualificazione alla prossima Champions League. "Ha ragione lei" ha risposto ad un giornalista che criticava il modulo e proponeva maggior attenzione difensiva. "Ha ragione, ma abbiamo zero difensori… me li da lei da mettere in campo? Non si preoccupi… a Monaco abbiamo giocato con cinque difensori, poi nemmeno con 4… e abbiamo fatto il blocco basso, una cosa che in 11 anni di carriera mi è capitato di fare davvero poco… Si difende tutti assieme" ha poi concluso tra l'amaro e il rassegnato.

De Zerbi colpisce a fondo: "Servono cuore, cogl**mi e cervello. Ma forse la traduzione che vi arriva non è corretta"

Il credo di De Zerbi è che oggi al Marsiglia si stenta a ritrovare lo spirito di gruppo che può fare la differenza nei momenti difficili: "Non si difende in tre, quattro o cinque… è una questione di squadra" ha aggiunto De Zergbi che poi ha concluso con una chiosa tra il serio e il faceto: "Servono, cuore, cervello e coglioni. Tre elementi che ho già evidenziato altre volte… ma forse qui la traduzione non viene fatta correttamente". "No, è corretta" ha aggiunto subito la traduttrice, facendo sorridere De Zerbi.