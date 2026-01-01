Roberto Carlos e il messaggio dal letto d’ospedale: un controllo medico di routine gli ha salvato la vita

In un post l’ex difensore brasiliano ha precisato: “Non ho avuto un infarto”. L’intervento, che s’è rivelato più complesso, s’era reso necessario per un’anomalia cardiaca scoperta in maniera casuale: non sapeva di star male.

La foto e il messaggio condivisi sui social da Roberto Carlos spiegano bene come sta veramente l'ex calciatore oggi 52enne, cosa gli è successo e perché è stato operato d'urgenza al cuore nell'ospedale di San Paolo (in Brasile): l'intervento che sarebbe dovuto durare una quarantina di minuti s'è rivelato più difficile a causa di complicazioni e s'è protratto per 3 ore. I dottori ne avevano sollecitato la necessità di effettuarlo dopo un controllo diagnostico di routine e aver scoperto che una parte del muscolo cardiaco non funzionava correttamente. È avvenuto tutto in maniera abbastanza casuale, l'ex difensore brasiliano si era recato dal medico per un piccolo coagulo di sangue in una gamba. Gli esami successivi, compresa un risonanza magnetica, hanno rivelato che il problema di salute era più serio.

Il post dell'ex difensore brasiliano: "Non ho avuto un infarto"

"Vorrei chiarire alcune informazioni che circolano. Non ho avuto un infarto – ha precisato l'ex difensore brasiliano nella nota pubblicata su Instagram -. Mi sono sottoposto a una procedura medica preventiva, pianificata in anticipo con il mio team medico. La procedura ha avuto successo e io sto bene".

Paura passata nonostante qualche intoppo durante l'intervento abbia fatto temere il peggio, ma è andato tutto a buon fine come lo stesso Roberto Carlos si è affrettato a chiarire nella seconda parte del post scritto a corredo dell'immagine che lo mostra sorridente.

"Tutto procede per il meglio e non vedo l'ora di tornare in piena forma così da riprendere presto i miei impegni professionali e personali. Ringrazio sinceramente tutti per i messaggi di supporto, per l'attenzione e la preoccupazione. Vorrei rassicurare tutti che non c'è motivo di preoccuparsi. I miei più sentiti ringraziamenti vanno a tutto il team medico che si è preso cura di me".

Perché si è resa necessaria l'operazione d'urgenza

L'anomalia riscontrata durante i controlli ha indotto il chirurgo a raccomandare con una certa premura l'operazione. Non c'era tempo da perdere. La procedura menzionata dallo stesso Roberto Carlos ha comportato un intervento mini-invasivo di cateterismo cardiaco con inserimento di uno stent per correggere il cattivo funzionamento del cuore. Non è stato semplice ma l'esito, per fortuna, è stato positivo: l'ex calciatore di Real Madrid, Inter e Brasile è fuori pericolo, in buone condizioni di salute ma deve restare sotto osservazione per almeno 48 ore.