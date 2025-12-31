Roberto Carlos operato d’urgenza per un problema cardiaco: intervento lungo per complicazioni, sta bene

Roberto Carlos è tuttora ricoverato in Brasile dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico d’urgenza per un problema cardiaco. L’operazione si è prolungata per quasi tre ore a causa di complicazioni, ora l’ex terzino di Inter e Real Madrid sta bene.

Gli ultimi giorni del 2025 non sono stati esattamente facili per Roberto Carlos: il terzino brasiliano ex Inter e Real Madrid si trova tuttora ricoverato in Brasile dopo essere stato sottoposto a un intervento chirurgico per un problema cardiaco. Il campione del mondo del 2002 – che vive in Spagna, a Madrid, dove ha la sua residenza principale da molti anni ed è ambasciatore del Real – si trovava in patria per le festività di fine anno. Un accertamento alla gamba ha individuato un piccolo coagulo di sangue. A quel punto, un'ulteriore risonanza magnetica ha rivelato che il suo cuore non funzionava correttamente.

Cosa è successo a Roberto Carlos: l'operazione d'urgenza per un problema cardiaco

Ospedalizzato d'urgenza, Roberto Carlos è finito dritto in sala operatoria per l'inserimento di un catetere. L'intervento, che sarebbe dovuto durare 40 minuti, si è prolungato fino a quasi tre ore a causa di una complicazione. Alla fine tutto è andato bene e il mancino dal tiro al fulmicotone – che oggi ha 52 anni – è fuori pericolo, ma sotto stretta osservazione. Resterà monitorato in ospedale per altre 48 ore. "Ora sto bene e sono sotto stretta sorveglianza", sono le sue parole riportate da ‘AS'.

Roberto Carlos con la maglia del Brasile: ha vinto un Mondiale e due Copa America

L'intervento cui è stato sottoposto Roberto Carlos non è un'operazione "a cuore aperto", ma una procedura mini-invasiva di cateterismo cardiaco, ovvero si inserisce un catetere (un tubicino sottile) per trattare un problema alle arterie coronariche, probabilmente dovuto a ostruzioni o restringimenti che riducevano la funzionalità del cuore.

Dato che si è parlato di un problema riscontrato d'urgenza, è molto probabile che il cateterismo sia servito per una angioplastica: una volta trovato il punto critico dove il sangue non scorre bene, viene gonfiato un piccolo palloncino sulla punta del catetere per schiacciare l'ostruzione e spesso viene inserito uno stent per tenere l'arteria aperta in modo permanente. Il recupero in genere è rapido: Roberto Carlos dovrebbe essere dimesso all'inizio del nuovo anno.