Roberto Baggio: “La rapina in casa mi ha cambiato la vita. Ho deciso che i miei figli dovevano sapere”

Roberto Baggio racconta al World Sports Summit come la rapina subita nel 2024 lo abbia spinto a condividere di più con i figli e a tornare al centro della sua vita pubblica. La figlia Valentina svela il suo ruolo nella comunicazione e nei social del padre.

Negli ultimi giorni Roberto Baggio ha viaggiato molto. Prima la trasferta in Arabia Saudita per la finale di Supercoppa Italiana, poi il Natale trascorso in famiglia e, infine, il viaggio a Dubai dove ieri è stato celebrato a 32 anni dalla conquista del Pallone d’Oro. Al World Sports Summit Il Divin Codino ha partecipato a un’intervista condotta dall’amico ed ex compagno Alessandro Del Piero all’interno di un evento a cui era presente anche la figlia Valentina, che oggi segue l’immagine e la comunicazione del padre.

In questa fase della sua vita Baggio si sta mostrando di nuovo al pubblico e ha raccontato a Pinturicchio ("Parlavamo in dialetto veneto quando giocavamo assieme alla Juventus, eravamo quasi vicini di casa ma io ero un bimbo e lui il campione assoluto", ha spiegato la leggenda bianconera in un perfetto inglese) le ragioni di questa scelta: la rapina subita nel 2024 lo ha spinto a condividere di più con i figli e a tornare al centro della sua vita pubblica.

Baggio si racconta a Del Piero: "La rapina a casa ha cambiato la mia vita"

Il Divin Codino ha spiegato: "La gente si chiedeva dove fossi finito ma alla fine della carriera sentivo il bisogno di vivere in modo semplice, vicino alla mia famiglia e alla mia terra. Poi, recentemente, c’è stato un episodio molto duro. Parlo della rapina in casa subita da sei persone nel 2024: ha stravolto il mio modo di vedere le cose. In quei mesi è nato in me il desiderio di raccontare di più alla mia famiglia e ai miei figli. Dovevano sapere chi ero davvero, ed è per questo che oggi siamo qui insieme: è “colpa” di Valentina, mia figlia. Questa esperienza ci ha uniti ancora di più, condividiamo tante cose che danno nuova energia al nostro rapporto. Fare il genitore è il compito più difficile, si sbaglia spesso, ma l’amore per la famiglia viene sempre fuori".

Anche la figlia maggiore di Baggio, che ha due fratelli più piccoli, Mattia e Leonardo, presenti a Dubai insieme alla madre Andreina, ha spiegato il cambiamento intrapreso con il padre: "Ero l’unica a non essere in casa quando è avvenuta la rapina e ho visto come mio padre ha reagito. È stato uno choc per tutti noi e così, da nove mesi, abbiamo iniziato a cambiare qualcosa: viaggiamo insieme, in Italia e all’estero. Non tutti i mali vengono per nuocere: ora mi occupo dei social di papà e della sua comunicazione. Mi rende orgogliosa vedere quanti ex calciatori e suoi vecchi compagni gli chiedano una foto con grande emozione quando lo incontrano".

La rapina violenta subita da Roberto Baggio e la sua famiglia

Il 20 giugno 2024 Roberto Baggio e la sua famiglia sono stati rapinati nella sua villa di Altavilla Vicentina, un episodio che l’ex Pallone d’Oro, 58 anni, non è ancora riuscito a superare insieme alla sua famiglia. Mentre guardavano Italia-Spagna agli Europei, cinque malviventi irruppero nella villa, con un sesto che faceva da palo: un’aggressione violenta che ha cambiato per sempre il Divin Codino.