Rivoluzione totale al Milan, Ibra ribalta anche staff tecnico e medico: 10 nuovi volti a Milanello Zlatan Ibrahimovic sta proseguendo la rivoluzione nell'organigramma del Milan per conto della proprietà: stravolti staff tecnico e medico della prima squadra e nuovi volti in panchina anche per la Primavera, Milan Futuro e per la formazione femminile.

A cura di Michele Mazzeo

Il Milan è al centro di una vera e propria rivoluzione tecnica. E non solo perché in panchina è arrivato il nuovo allenatore Paulo Fonseca o perché si è istituita Milan Futuro, la squadra ‘B' per dar spazio ai giovani che giocherà in Serie C. Il senior advisor Zlatan Ibrahimovic sta infatti portando avanti quel cambiamento totale annunciato qualche mese fa dal proprietario del club Jerry Cardinale e, insieme all'ad Furlani e al capo dell'area tecnica Moncada, sta rivoluzionando anche lo staff tecnico e medico del club.

Oltre a Stefano Pioli e al suo vice Giacomo Murelli (sostituiti rispettivamente da Paulo Fonseca e dal suo fido secondo Tiago Leal) infatti sono tanti i tecnici e fisioterapisti che lasciano Milanello o comunque la prima squadra rossonera. A guidare gli allenamenti infatti ci saranno i collaboratori tecnici Paulo Ferreira e Paulo Mourao, dal preparatore atletico Filippo Nardi (uno dei pochi confermati) e dal preparatore dei portieri Antonio Ferreira (che prende il posto di Tony Roberts che resterà a Milanello ma con altri compiti).

Stravolto anche l'organigramma dei match analyst che vede ora la presenza di Nelson Duarte, Giorgio Tenca e Igor Quaia. E la rivoluzione non ha risparmiato nemmeno lo staff medico con Zlatan Ibrahimovic che sarebbe intervenuto personalmente nella riorganizzazione dopo l'elevato numero di infortuni che ha colpito la squadra nel corso della passata stagione. Tre gli storici fisioterapisti che lasciano Milanello: Marco Paesanti, Roberto Morosi e Albino Rossetti. A sostituirli nuovi volti che arrivano da fuori, tra cui cè anche l'ex Sassuolo, Leonardo Belotti.

A completare lo stravolgimento tecnico del Milan le scelte fatte per quel che riguarda la Primavera, Milan Futuro e la squadra femminile. Anche qui in panchina ci saranno dei nuovi volti: Federico Guidi prenderà il posto di Ignazio Abate alla guida della formazione giovanile, la neonata compagine U23 che giocherà in Serie C sarà invece affidata all'ex calciatore Daniele Bonera mentre ad allenare il Milan Women sarà Suzanne Bakker e non più Davide Corti. Evidente dunque che la rivoluzione portata avanti d Zlatan Ibrahimovic non passa solo dal mercato (con Alvaro Morata ormai promesso sposo rossonero).