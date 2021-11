Riuler trovato senza vita a 23 anni: svelate le cause della morte del brasiliano È morto a soli 23 anni, Riuler de Oliveira Faustino, meglio conosciuto solo come Riuler centrocampista di proprietà dello Shonan Bellmare. Problema cardiaco.

A cura di Marco Beltrami

Una tragedia improvvisa che ha scosso tutto il panorama calcistico del Paese del Sol Levante e del Brasile. È morto a soli 23 anni, Riuler de Oliveira Faustino, meglio conosciuto solo come Riuler centrocampista di proprietà dello Shonan Bellmare formazione che milita in J1 League, la massima serie del campionato di calcio giapponese. La sconvolgente notizia ha inevitabilmente fatto il giro anche del Sudamerica e sono stati tanti i messaggi di cordoglio da parte dei club in cui Riuler ha militato.

Ma come è morto Riuler? Le indiscrezioni provenienti dal Giappone hanno raccontato dello shock di chi ha trovato il corpo del ragazzo senza vita. Lo Shonan che ha ufficializzato la triste notizia del decesso del suo tesserato ha poi in un'altra nota reso di dominio pubblico i risultati dell'autopsia. Riuler de Oliveira Faustino è morto per le conseguenze di un problema cardiaco che non gli ha lasciato scampo: "Il nome della malattia è ‘Insufficienza cardiaca congestizia acuta'". L'orario stimato della morte è intorno alla mezzanotte di martedì 23 novembre". E chissà che ora su questa vicenda non venga aperta un'inchiesta anche per capire se Riuler de Oliveira Faustino avesse tutte le carte in regola per giocare a calcio.

Lo Shonan Bellmare intanto ha annunciato che per ricordare il ragazzo sarà allestito uno stand floreale in occasione della partita contro il Tokushima di sabato 27 novembre. Riuler a livello giovanile era considerato un calciatore molto promettente, come confermato dalle convocazioni nell’Under 15 e poi nell’Under 17 brasiliana. Dopo le esperienze in patria con Coritiba, Atletico PR, Inter de Porto Alegre, ecco il trasferimento in Giappone dove ha vestito le maglie di Miyazaki, Osaka e poi Shonan Bellmare. In stagione questo centrocampista, abile sia in fase di costruzione che di rottura della manovra altrui ha collezionato 11 presenze con un assist all’attivo. Tanti i messaggi di cordoglio per lui, mentre la sua famiglia è in contatto con l'ambasciata brasiliana in Giappone per organizzare il trasferimento del corpo di Hiratsuka a ovest della prefettura di Kanagawa in Brasile.