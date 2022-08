Ritrova il cane smarrito grazie ad una partita di calcio in tv: dal Cile una storia a lieto fine Matias Gayozo aveva quasi perso la speranza di ritrovare il suo cane smarrito ma il cucciolo si è riunito al suo proprietario dopo essere apparso in televisione durante una partita della Primera B cilena.

A cura di Vito Lamorte

Un cane, il suo proprietario e una partita di calcio in televisione. Sono i protagonisti di una bella storia che arriva dal Cile. Matias Gayozo di Penco, la terza città più antica del paese latinoamericano, aveva quasi perso la speranza di trovare Toby, il suo Beagle che era scomparso due settimane fa: dopo tante ricerche finite con un nulla di fatto ecco che, in maniera assolutamente inaspettata, è arrivata la buona novella.

Il cucciolo si è riunito al suo proprietario dopo essere apparso in televisione durante una partita della Primera B tra Fernandez Vial e Universidad de Concepcion. Al minuto 20 del match l'energico Beagle si è fatto strada sul campo dell'Estadio Ester Roa e nonostante diversi giocatori abbiano cercato di fermarlo i tentativi sono stati tutti evitati: il cane si è diretto casualmente verso l'area di rigore, dove ha deciso di defecare sulla linea di porta e poi si è portato fuori dal terreno di gioco.

Il portiere dell'Universidad de Concepcion, Manuel García, si è preso la briga di ripulire gli escrementi onde evitare spiacevoli situazioni in seguito.

Leggi anche Verona-Napoli, probabili formazioni e dove vedere la partita in TV e streaming su Sky o Dazn

L'account Instagram Huellitas de Collao, una pagina dedicata alla ricerca di cani smarriti nella zona, ha così contattato i proprietari di Toby per dare loro la buona notizia dopo che per diverse settimane ogni tipo di perlustrazione era risultata vana.

Matias ha parlato con i media locali dopo che Toby è tornato a casa e ha espresso così i suoi sentimenti: "Al cucciolo piace correre, come si è visto in televisione. Ma un giorno è scomparso e non siamo riusciti a trovarlo. Ieri ho visto l'accaduto e l'ho riconosciuto dalla coda mentre correva e schivava i giocatori. Siamo stati molto felici di trovarlo e riportarlo a Villa Montahue. È già a casa, al caldo, senza aver passato tutto il freddo che immaginiamo abbia preso per strada".

Una storia da raccontare per l'imprevedibilità e per come si è conclusa.