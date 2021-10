Riti scaramantici allo United, Bruno Fernandes: “Devo bere sempre un cappuccino” Bruno Fernandes, punto di forza del Manchester United, in una diretta con il compagno Lingard ha parlato di quello che è un vero e proprio rito scaramantico in occasione della vigilia di tutte le partite. Il portoghese è “costretto” a rispettare tempistiche precise per degustare il suo cappuccino.

A cura di Marco Beltrami

Sono tantissimi i calciatori che devono far ricorso a riti scaramantici. Operazioni che vanno ripetute o prima o addirittura durante ogni match che vede impegnate le stelle del pallone, per cercare di non rovinare il "fluido" positivo. Una conferma di questo curioso aspetto delle stelle del pallone arriva da uno dei gioielli del Manchester United, ovvero Bruno Fernandes. Il portoghese che vanta un passato in Italia ed è considerato uno dei centrocampisti più forti e completi del mondo, in occasione di una diretta su Youtube con il compagno Lingard, ha raccontato di fare sempre una cosa la sera prima di ogni match con i Red Devils reduci dal successo in Champions sull'Atalanta.

L'ex di Novara, Udinese e Sampdoria ha rivelato di dover bere sempre un cappuccino in occasione della vigilia delle partite. Bruno Fernandes ha spiegato che questo rito è legato alla necessità di riposarsi bene, senza il rischio di trascorrere una notte insonne: "Il giorno prima della partita, devo sempre mangiare qualcosa nella mia camera. Quindi poi dopo aver cenato invece tutti insieme in serata, devo prendere il mio cappuccino alle 23 o alle 23.30″. Il portoghese però è maniacale nel rispetto delle tempistiche: "Se prendo il mio cappuccino e vado subito a letto, (allora) posso dormire. Se bevo il cappuccino e aspetto, c'è un problema".

Dai riti individuali a quelli di squadra, Fernandes e Lingard hanno parlato anche della musica utilizzata nello spogliatoio dello United. Una procedura che segue determinate gerarchie, con il primo che ha il controllo della playlist e concede ai compagni solo la possibilità di aggiungere due canzoni. C'è qualcuno però che a quanto pare crea sempre "problemi" a livello musicale, si tratta di Fred che dopo le vittorie cambia l'ordine dei pezzi: "La prima canzone dopo ogni successo è sempre di Fred, e noi poi dobbiamo cambiarla".