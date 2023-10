Risultato folle in Repubblica Ceca, 14 gol in 95 minuti: la partita di prima divisione finisce 5-9 La partita tra Zlin e Mlada Boleslav è terminata con un risultato fragoroso: addirittura 5-9. Quattordici gol in una singola partita, addirittura undici nel secondo tempo.

A cura di Alessio Morra

Quattordici gol in una partita di calcio si sono già visti, e non serve finire indietro nella preistoria del mondo del pallone. Ma certamente leggere o vedere un incontro di prima divisione terminare con il punteggio di 9-5 fa specie, e non poco. Una partita con la bellezza di undici reti realizzate nella ripresa. Solo tre i calciatori capaci di firmare una doppietta. In ogni caso per i due portieri una giornata da dimenticare, così come li ha scelti come titolari al fantacalcio.

Zlin e Mlada Boleslav sono scese in campo nel pomeriggio in un incontro della 12ª giornata del campionato della Repubblica Ceca. Lo Zlin è ultimo in classifica, il Mlada è nella top five. Ma al netto del divario era totalmente impensabile un punteggio come questo, in particolar modo dopo il primo tempo che si era chiuso sul punteggio di 2-1 per lo Zlin, che all'intervallo forse pensava che era arrivato il momento di risalire dopo un avvio di stagione durissimo. E invece no, non è stato così.

Tre reti in quattro minuti nel primo tempo, poi a inizio ripresa lo Zlin segna il 3-1 con Bartosak. Ma nell'arco di dodici minuti il Mlada ribalta il risultato segnando quattro gol. Nel 3-5 ci sono le doppiette di Jawo e Marecek. Poi un gol per parte per il 4-6, prima di un finale folle con la bellezza di quattro gol in dodici minuti segnati da Helal, Kovinic (dello Zlin), Kusej e John, che al 95′ ha realizzato il gol del definitivo 9-5, godurioso per il Mlada, ma mortificante per lo Zlin.

Con il nigeriano John autore del gol numero nove del Mlada che dopo aver segnato si toglie addirittura la maglia. Una partita letteralmente folle che si prende la copertina, per questo esito fragoroso, ma anche per l'andamento altalenante.