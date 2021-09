Rissa sfiorata in panchina: Padella esplode contro Di Carlo, lo trattengono i compagni Brutto episodio in occasione della sfida di Serie B tra SPAL e Vicenza, con il difensore ospite Padella che si è scagliato in panchina contro il suo allenatore. Momenti concitati, con il calciatore letteralmente stravolto dalla rabbia. La società all’indomani di questo episodio, per i risultati negativi, ha deciso di esonerare Di Carlo.

A cura di Marco Beltrami

Rivoluzione in casa Vicenza all'indomani della 5a sconfitta in altrettante gare in Serie B. Mimmo Di Carlo, vera e propria bandiera biancorossa, è stato esonerato con la panchina destinata a Christian Brocchi. Nell'ultimo match in casa della SPAL, l'ormai ex allenatore è stato protagonista di un momento di tensione con un suo giocatore, Emanuele Padella. Quest'ultimo non ha gradito la sostituzione e ha avuto una reazione rabbiosa, con l'intervento dei compagni che ha evitato possibili contatti.

Al minuto 73 di SPAL-Vicenza, sul risultato di 3-1 per i padroni di casa Domenico Di Carlo ha optato per un doppio cambio nel tentativo di giocarsi il tutto per tutto e invertire la rotta. Uno dei sostituiti è stato il difensore Emanuele Padella, che però era entrato in campo intorno al 20′ del primo tempo per sostituire l'infortunato Pontisso. Una situazione dunque vista come una bocciatura dal centrale 32enne che non è riuscito a trattenere la frustrazione, trasformatasi in nervosismo.

Dopo essere uscito dal campo, Padella ha preso a calci una bottiglietta e poi si è scagliato contro la panchina a suon di colpi ripetuti. Dopo essersi seduto, il difensore è letteralmente esploso, incontenibile, con il volto stravolto dalla rabbia nei confronti dell'allenatore. I compagni sono immediatamente intervenuti e lo hanno trattenuto, per cercare di riportarlo alla calma senza far degenerare la situazione. Una prova di uno spogliatoio tutt'altro che sereno e che forse oltre ai risultati negativi, ha convinto la società a cambiare guida tecnica dando il benservito a Di Carlo che comunque ha lasciato un segno indelebile nel club sia come calciatore che come tecnico, riportando la squadra in B.