Rissa nel finale di Milan-Feyenoord, Marciniak estrae un altro cartellino rosso: cos'è successo Dopo il fischio finale di Milan-Feyenoord è scoppiato un furioso parapiglia tra i giocatori a bordo campo. Numerosi faccia a faccia e l'arbitro Marciniak costretto ad intervenire, espellendo un altro giocatore dopo Theo Hernandez: si tratta di Read che si è scontrato con Leao.

A cura di Alessio Pediglieri

Il Milan saluta nel peggiore dei modi la Champions League, schiacciato nel doppio incontro con il Feyenoord dai propri errori e dai gol avversari: sconfitta a Rotterdam 1-0 e pareggio a San Siro, con una squadra che si è ritrovata in 10 uomini per l'espulsione di Theo Hernandez che, di fatto ha determinato l'eliminazione dalla Coppa. Ma quello al francese non è stato l'unico cartellino rosso sventolato dall'arbitro Marciniak che subito dopo il fischio finale ha dovuto sedare una rissa tra i giocatori, con Leao da un lato e Read dall'altro, tra i più scalmanati.

Il finale di gara ha visto esultare i 4.500 tifosi olandesi arrivati a San Siro che hanno festeggiato una meritata qualificazione contro ogni pronostico, contro il Milan superiore qualitativamente non fosse altro per l'interminabile lista di infortunati e assenti tra le fila del Feyenoord che ha messo in campo una squadra fortemente rimaneggiata con tantissimi giovani, alcuni alla loro prima esperienza internazionale. Tra questi, anche Givairo Read, esterno destro di soli 18 anni che nel finale ha fatto esplodere una rissa a bordo campo che ha coinvolto diversi altri giocatori.

La rissa a fine gara, Leao e Read i più esagitati: l'olandese viene espulso

L'esterno olandese ha iniziato a battibeccare con alcuni rossoneri, in un capannello di giocatori tra cui è spuntato un più che nervoso Rafa Leao: il portoghese e Read si sono confrontati faccia a faccia, trattenuti a stento da compagni e avversari, alla ricerca di un corpo a corpo risolutivo che però non c'è stato. Alla fine, a calmare gli animi è intervenuto ancora una volta l'arbitro Marciniak che ha dovuto fare gli straordinari, estraendo il secondo rosso di giornata dopo quello a Theo Hernandez per simulazione. A venire espulso è stato proprio il difensore del Feyenoord Read mentre per Leao è scattato il giallo. Difficile capire cosa sia accaduto, fatto sta che da loro due è scattato l'intero parapiglia di fine partita con il giocatore olandese che ha calciato la palla contro il rossonero.

Le testimonianze del Feyenoord: "Ha tirato il pallone addosso a Leao"

A conferma della dinamica è arrivato in aiuto il tecnico del Feyenoord a fine gara: "Non ho visto che è successo in realtà" ha spiegato nella conferenza post partita Pascal Bosschaart. "Quando ho provato a cercare di comprendere il motivo di quella espulsione, l'arbitro mi ha spiegato che Read ha calciato il pallone contro Leao. Read però mi ha detto che prima è stato spinto da dietro". Anche per il match winner, Julian Carranza la situazione è rimasta alla fine poco chiara: "Ho parlato poi con Read, stava litigando con Leao e si è fatto prendere dalla foga del momento".