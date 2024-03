Rimpianto Inter dopo i sorteggi di Champions: avrebbe avuto un’autostrada verso la finale L’Inter avrebbe pescato il Borussia Dortmund nei quarti di Champions League. Dopo i sorteggi di Nyon, tedeschi sfideranno invece l’Atletico Madrid che ha avuto la meglio sui nerazzurri agli ottavi. Un percorso che fino alla finale poteva essere abbordabile per la squadra di Simone Inzaghi aumentando i rimpianti per l’eliminazione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Fabrizio Rinelli

Quando Obi Mikel ha estratto il Borussia Dortmund dall'urna di Nyon come avversario dell'Atletico Madrid sorteggiato nei quarti di Champions League, tanti tifosi dell'Inter avranno avuto un sussulto. I tedeschi erano sicuramente i più abbordabili delle otto squadre arrivate a questa fase della competizione. Una partita, quella contro i gialloneri, che la compagine di Simone Inzaghi avrebbe potuto sicuramente fare sua. Sulla carta i nerazzurri sembrano essere superiori e di certo sarebbero stati facilitati ad accedere in semifinale.

E qui i rimpianti per l'Inter non finiscono qui. I rigori del Metropolitano contro l'Atletico Madrid hanno infatti negato ai nerazzurri di affrontare il Borussia ai quarti e poi, in caso di passaggio alla semifinale, avrebbero sfidato una tra PSG e Barcellona. Due squadre drasticamente modificate rispetto al blasone che tradizionalmente si portano dietro da anni. I parigini, Mbappé a parte, non sono più quella squadra stellare costruita con investimenti folli (vedi Messi, Neymar e tanti altri ceduti nel corso delle ultime sessioni di mercato), mentre i catalani visti anche contro il Napoli, di certo sono un avversario temibile ma non impossibile da superare.

Il momento in cui Lautaro calcia alle stelle il rigore a Madrid.

Contrariamente a quello che invece accadrà dall'altra parte del tabellone. L'Inter avrebbe infatti evitato l'Arsenal di Arteta che da due stagioni ormai sta facendo cose straordinarie in Premier. I londinesi affronteranno il Bayern Monaco di Tuchel che sembra essersi ripreso dopo un periodo di appannamento e che di certo non si può considerare squadra abbordabile, specie in casa. La Lazio insegna. Ma soprattutto l'Inter avrebbe evitato le due favorite per la vittoria della Champions: Real Madrid e Manchester City.

Gli spagnoli e gli inglesi si sfideranno infatti nell'altra partita dei quarti. Chi riuscirà a spuntarla beccherà la vincente di Arsenal-Bayern in semifinale. In poche parole l'Inter in un colpo solo avrebbe evitato Arsenal, Bayern Monaco, Real Madrid e Manchester City. Una di queste squadre avrebbe inevitabilmente preso solo in finale dove vale tutto e può succedere qualsiasi cosa. Di fatto il cammino della parte del tabellone occupata dall'Atletico Madrid sembra essere di gran lunga più agevole dell'altro.