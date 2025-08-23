Riferiscono in diretta a Conte le parole di Oriali sulla griglia Scudetto: la sua reazione

Antonio Conte è stato intervistato subito dopo la vittoria del Napoli col Sassuolo nella prima giornata di campionato e ha dovuto rispondere a una domanda sulle parole prepartita di Lele Oriali.

Antonio Conte dice esplicitamente di essere "contento" per "lo spirito, la cattiveria, l'attenzione" mostrata dal suo Napoli nel match d'esordio della Serie A 2025/26 vinto 2-0 in trasferta contro il Sassuolo. Un successo portato a casa senza mai soffrire dai campioni d'Italia, padroni del campo fin dall'inizio e vittoriosi con un gol per tempo di McTominay e De Bruyne. Il Napoli c'è, anche se l'infortunio di Lukaku è una bella tegola, ma arriverà un'altra punta di peso e il mercato finora ha arricchito notevolmente la rosa a disposizione del tecnico, che adesso è davvero profonda. Tutto questo non basta per fare degli azzurri i favoriti per il titolo secondo Lele Oriali, che prima del match del Mapei Stadium ha dato l'Inter nettamente avanti a tutti. Il parere del coordinatore dello staff tecnico è riportato in diretta dopo il match a Conte, che non fa una piega e tuttavia dice cose diverse dal suo fido collaboratore.

Cosa aveva detto Oriali prima di Sassuolo-Napoli: "Inter in pole per lo Scudetto"

Interpellato prima del fischio d'inizio di Sassuolo-Napoli, Oriali aveva paragonato il campionato appena iniziato a un Gran Premio di Formula Uno, con l'Inter in pole e non di poco: "Per me in griglia c'è solo una squadra superiore a tutte le altre, che è l'Inter. Poi sappiamo qual è il nostro obiettivo, che è crescere, migliorarci e rimanere nella coppa che conta". Insomma profilo basso e obiettivo Champions.

Per Conte invece c'è un mucchio selvaggio: "Ci saranno tante squadre a lottare, sono tutte forti"

Conte viene sollecitato su DAZN proprio su queste parole, che evidentemente non poteva conoscere, e non è esattamente d'accordo con Oriali, pur senza mettere il suo Napoli davanti a tutti: "Se vedo una partenza in griglia più equilibrata rispetto a Oriali? Io vedo un campionato molto difficile, molto interessante, dove ci saranno 7-8 squadre che lotteranno per vincere lo Scudetto, per entrare in Champions, in Europa League e in Conference. Sono tutte squadre forti secondo me, sono tutte attrezzate".

Antonio Conte ai microfoni di DAZN dopo Sassuolo–Napoli

"Noi, a differenza di tutte quelle che ci sono dentro, non avevamo una struttura – continua Conte – quindi stiamo cercando di completarla, perché l'anno scorso non facendo le coppe non avevamo una struttura in rosa di un numero importante. Invece adesso lo stiamo cercando di inserire, non è facile, perché comunque quando porti dentro tanti calciatori che vengono anche da realtà diverse bisogna avere pazienza, inserirli piano e cercare poi di ottenere il massimo. Ripeto, per me questo sarà un campionato molto, molto difficile. Sono tornati allenatori vincenti, bravi, e sono tutte quante squadre strutturate".