Richarlison trova un messaggio di Conte scritto sul muro degli spogliatoi, è una lezione per tutti Dopo i Mondiali in Qatar, Richarlison è tornato al Tottenham e in una delle sue storie ha pubblicato il messaggio a firma di Antonio Conte nello spogliatoio.

A cura di Marco Beltrami

Richarlison è stato uno dei grandi protagonisti dei Mondiali in Qatar. 3 gol e un assist in 4 partite per il calciatore che, come tutto il Brasile, è uscito di scena ai quarti di finale contro la Croazia. Il colpo dello scorso mercato estivo del Tottenham (costato circa 60 milioni) è già tornato a Londra, pronto a rimettersi al lavoro per gli Spurs. Prima però bisognerà verificare le sue condizioni di salute.

L'ex Everton infatti è tornato malconcio dal Qatar. Problema la bicipite femorale durante il riscaldamento del match tra il Brasile e la Croazia, che non gli ha però impedito di giocare. Una situazione che ha peggiorato un po' le cose, e che lo spinge dopo il rientro a Londra con una settimana prima del previsto, a sottoporsi agli esami del caso. Il Tottenham teme che possa restare ai box per almeno un mese.

Una situazione che rappresenterebbe una tegola considerando che Richarlison dovrebbe giocare il giorno di Santo Stefano, contro il Brentford, e poi a seguire con Aston Villa, Crystal Palace, Portsmouth (FA Cup), fino alle supersfide contro Arsenal e Manchester City. Antonio Conte dunque incrocia le dita, anche perché ha visto il brasiliano in grande spolvero ai Mondiali con la maglia della Seleçao.

Il messaggio di Conte nello spogliatoio del Tottenham

Dal canto suo il ragazzo non vede l'ora di scendere nuovamente in campo ed è carico, intenzionato a gettarsi alle spalle la delusione del torneo iridato. Nelle sue stories di Instagram ha mostrato il ritorno al campo d'allenamento del Tottenham, con la scritta "Sono tornato", accompagnata da un'emoticon a forma di cuore. L'attaccante ha poi trovato una sorpresa all'interno dello spogliatoio, ovvero un messaggio scritto a mano proprio dal manager Conte.

L'allenatore con un pennarello rosso, ha scritto sul nastro adesivo una frase emblematica e motivazionale, per spronare Richarlison e i suoi compagni: "Iniziamo a vincere, poi vediamo la strada" con tanto di firma. Un invito a vivere ogni partita come se fosse una battaglia, cercando di dare il massimo, vincendo tutti i match. D'altronde, come mostrato poi dopo in un altro scatto che ritrae il corridoio degli spogliatoi "il percorso è lungo" per arrivare a vincere. Per i bilanci poi è ancora presto.