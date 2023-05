Ricatto a Balotelli, condannato a due anni l’avvocato che lo aveva accusato: dovrà risarcirlo La procura di vicenda ha fatto luce sul ricatto ai danni di Mario Balotelli: condannato l’avvocato che aveva tentato di estorcergli 100 mila euro.

A cura di Ada Cotugno

La procura di Vicenza ha fatto luce sulla storia del ricatto di cui è stata vittima Mario Balotelli: è stato condannato a due anni e tre mesi l'avvocato Roberto Imparato per tentata estorsione ai danni del giocatore per i fatti risalenti a luglio 2017. Inoltre dovrà risarcirlo con il versamento di 80 milioni di euro.

Le motivazioni della sentenza verranno rese note fra 90 giorni, come comunica il Corriere della Sera che ripercorre tutta la vicenda cominciata ormai cinque anni fa, quando Balotelli vestiva la maglia del Nizza. Una ragazza, diciassettenne all'epoca dei fatti, aveva denunciato il giocatore per una presunta violenza avvenuta proprio in Francia.

L'azzurro ha sempre negato il tutto, sostenendo che la ragazza fosse consenziente e soprattutto maggiorenne quando i due si sono incontrati: Balotelli infatti era stato ingannato e a sua volta ha denunciato un tentato ricatto da parte della donna e del suo legale che gli avevano chiesto 100 mila euro per il loro silenzio sull'accaduto. Se invece non avesse pagato la cifra richiesta avrebbe fatto venir fuori tutta la storia raccontandola alla stampa.

La procura però ha ritrovato delle chat che hanno incastrato Roberto Imparato, nelle quali l'avvocato svelava tutto il piano architettato contro Balotelli, ammettendo anche che non c'era nessuna violenza. La giustizia alla fine ha fatto il suo corso e la trappola pianificata dai due non è andata secondo i piani: adesso l'avvocato dovrà risarcire il giocatore e scontare due anni di pena.

"Sia io che il mio assistito siamo soddisfatti che sia stata fatta chiarezza sui fatti e che sia stata accertata nei confronti di chi fosse la responsabilità penale in questa vicenda", ha commentato Enrico Baccaro, l'avvocato che difende il giocatore. Da oggi sulla vicenda si è fatta ufficialmente chiarezza e non resta che attendere il tempo necessario per leggere le specifiche motivazioni della sentenza.