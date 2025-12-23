René Higuita a 59 anni ha rifatto il colpo dello scorpione: in Colombia è riapparsa la giocata magica

René Higuita è stato in auge per tanti anni. Non è mai stato uno dei migliori portieri al mondo, ma il senso della spettacolarità suo era e probabilmente è tutt'ora unico. Il colombiano era noto per le sue uscite spericolate, ma come marchio di fabbrica ha avuto il ‘colpo dello scorpione‘, che ebbe il coraggio di realizzare in una partita amichevole contro l'Inghilterra nel tempio di Wembley. A 59 anni Higuita lo ha rifatto, e gli è riuscito pure bene nonostante il suo stato fisico non sia più quello dei bei tempi.

Il celeberrimo colpo dello scorpione a Wembley

Settembre 1995. Wembley. Amichevole Inghilterra-Colombia. Il ‘loco' René Higuita decide di fare il colpo dello scorpione su un tiro cross di Jamie Redknapp. Higuita si tuffa in avanti, fa passare il pallone sopra la sua testa e con le gambe piegate all'indietro respinge la sfera con i talloni delle scarpe, pubblico in delirio. Quel movimento che ricorda la coda di uno scorpione diventa definitivamente il marchio di fabbrica del portiere colombiano che ha sempre amato il rischio, usciva dall'area, partecipava alle azioni offensiva e dribblava, a Italia '90 fece un errore clamoroso e Roger Milla ne approfittò.

Il ritorno del colpo dello scorpione a 59 anni

Quel gesto con il passare del tempo sui social è diventato totalmente virale e non passano troppe settimane che gli utenti lo trovino sulle proprie bacheche online. Il tempo ha fatto diventare ulteriormente iconico quel colpo che è clamorosamente ritornato. Perché durante una partita tra vecchie glorie disputata a Cali, in Colombia, da Mario Yepes, ex difensore anche di Milan e Chievo. Su un cross dell'ex nazionale dei Cafeteros Macnelly Torres, Higuita ci ha riprovato, ha fatto scorrere la palla a mezz'aria, e volando con i tacchi l'ha respinta.

A 59 anni René Higuita lo ha rifatto il colpo dello scorpione.

Ovviamente il portiere, classe 1966, ha ricevuto un'ovazione da parte dei tifosi che hanno potuto riammirare il colpo dello scorpione realizzato a 59 anni. L'ultimo grande colpo di quella giornata, in campo, per Higuita che quattro minuti dopo ha lasciato il posto a Oscar Cordoba, suo successore tra i pali della Colombia negli anni '90.