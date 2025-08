Regina Baresi deve operarsi al cuore: “Una piccola operazione e poi torno a fare sport”

Per la famiglia Baresi questa non è un'estate tranquilla. Il leggendario Franco, capitano del Milan stellare di Sacchi e poi Capello, ha subito un'intervento per un nodulo al polmone. Adesso sotto i ferri finirà Regina Baresi, calciatrice nonché figlia di Beppe, difensore dell'Inter e fratello di Franco. La notizia l'ha data la stessa giocatrice sul suo profilo Instagram, rassicurando anche sulle sue condizioni. L'operazione si era necessaria per risolvere un problema di aritmie anomale.

Regina Baresi spiega perché deve operarsi al cuore

Un post su Instagram, con una foto rassicurante, ha pubblicato Regina Baresi, ex calciatore, nonché ex capitana dell'Inter, che ha annunciato di doversi sottoporre a un'ablazione cardiaca per risolvere un problema di aritmie anomale di cui soffre da tempo: "Domani entro, per qualche giorno, in ospedale per fare giovedì 7 l’ablazione cardiaca, una piccola operazione al cuore. Se vi ricordate vi avevo raccontato delle aritmie strane che ho avuto sotto sforzo e con il mio cardiologo dopo varie riflessioni abbiamo deciso di fare questa piccola operazione per provare a risolvere in modo definitivo e tornare tranquillamente a fare sport".

Chi è Regina Baresi

Non è solo la figlia di Beppe, bandiera dell'Inter (vi ha giocato per 16 stagioni, ed è stato nello staff di Mourinho nell'anno del Triplete), e la nipote di Franco. Perché Regina Baresi è stata una calciatrice, un attaccante, classe 1991, ha abbandonato l'attività nel 2021. Dodici stagioni da calciatrice dell'Inter, capitana, e simbolo della squadra in due promozioni in Serie A. La sua popolarità non è dovuta solo al suo ruolo di sportiva, apparsa in diverse pubblicità, ha svolto e svolge il ruolo di opinionista in TV.