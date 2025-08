Baresi operato per la rimozione di una nodulazione polmonare: “Ci vorrà un po’ per rimettermi in forma”

Franco Baresi si è sottoposto a un intervento chirurgico per la rimozione di una nodulazione polmonare. La nota del Milan e dell’ex capitano dei rossoneri: “Mi ci vorrà un po’ di tempo per rimettermi in forma”. L’operazione è perfettamente riuscita.

Franco Baresi è stato operato nella giornata di oggi per rimuovere un nodulo polmonare. L'ex capitano e bandiera del Milan, oggi vice presidente onorario del club rossonero, sta fortunatamente bene. Il club del Diavolo ha informato tutti circa le condizioni di Baresi che si è sottoposto oggi all'intervento. "AC Milan informa che, a seguito di accertamenti di routine, al nostro Vice Presidente Onorario, Franco Baresi, è stata riscontrata la presenza di una nodulazione polmonare, per la quale si è deciso di procedere con l'asportazione mediante intervento chirurgico con tecnica mini-invasiva".

La nota del Milan prosegue: "L'intervento è andato bene e il decorso post-operatorio è stato privo di complicazioni. Franco è stato successivamente valutato dallo specialista oncologo con indicazione a terapia di consolidamento a base di immunoterapico. Tutto il CdA, il Management del Club, i dipendenti e i collaboratori, lo staff tecnico, i calciatori e le calciatrici del Milan rivolgono a Franco un sincero e affettuoso augurio di pronta e completa guarigione. Capitano, siamo tutti con te!".

Le parole di Baresi in una nota riportata dal Milan

Nessun allarma dunque per quanto riguarda Baresi. Il Milan proprio per tranquillizzare tutti ha riportato anche le parole dello stesso ex capitano dei rossoneri il quale ha voluto lui stesso dire qualcosa dopo il suo intervento chirurgico: "Cari tifosi, voglio comunicarvi che mi ci vorrà un po’ di tempo per rimettermi in forma – si legge nella nota -. Grazie al Milan e a tutti voi per il sostegno e il supporto. Con affetto, un abbraccio. Franco Baresi".

Franco Baresi già lo scorso 25 giugno si era dovuto fermare proprio a causa delle sue condizioni fisiche rinviando un evento "Milan Club Fondi" a lui intitolato previsto in origine il 13 luglio. Già in quei giorni Baresi si era premurato di tranquillizzare tutti. Oggi l'aggiornamento del Milan sull'intervento chirurgico perfettamente riuscito per l'ex capitano dei rossoneri ora atteso da tutti suoi tifosi dopo questo particolare momento.