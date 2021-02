Il sorteggio degli ottavi di Champions League non è stato troppo fortunato con l’Atalanta che ha pescato il Real Madrid. La formazione di Zidane però rischia di affrontare la sfida d’andata in programma mercoledì sera in casa della Dea con gli uomini contati, alla luce di una vera e propria emergenza infortuni. L’ultimo a fermarsi è stato infatti Karim Benzema in forte dubbio per il match con i nerazzurri. Le merengues contro il Valladolid in questo fine settimana potranno fare affidamento su soli 13 giocatori della prima squadra, con 6 aggregati dalla formazione B ovvero il Castiglia.

Infermeria piena per il Real Madrid a pochi giorni dal primo round degli ottavi di finale di Champions League contro l’Atalanta. Campanello d’allarme anche per Karin Benzema alle prese con un problema all’adduttore sinistro. Il terminale offensivo francese non parteciperà all’impegno di campionato contro il Valladolid, ed è in forte dubbio per la sfida in casa degli uomini di Gasperini. Una situazione che preoccupa e non poco Zidane, che deve fare i conti con una serie notevole di forfait.

Gli infortuni sono stati una vera e propria costante in questa stagione per il Real Madrid. Basti pensare che nell’ultimo mese e mezzo, sono nove quelli che si sono fermati per infortuni di diversa natura (36 il numero complessivo dei problemi fisici). Una situazione che inciso sui risultati assai deludenti e altalenanti. Se i più colpiti sono stati Hazard e Carvajal, fermi ai box ci sono anche Odriozola e soprattutto capitan Sergio Ramos reduce dall’operazione al menisco. Indisponibili anche Militao , Marcelo , Valverde e Rodrygo, con i problemi muscolari a ripetizione che hanno fatto finire sulla graticola i preparatori atletici di Zizou. Basti pensare che per la trasferta in casa del Valladolid, Zidane potrà contare solo su 13 giocatori della prima squadra, dopo aver aggregato 6 ragazzi della squadra B. Una situazione preoccupante in vista della Champions