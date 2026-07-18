Chi è Slavko Vincic, arbitro della finale dei Mondiali: finì in un’inchiesta sulla prostituzione “per caso”

Il direttore di gara sloveno ha 46 anni ed è alla seconda finale della carriera, nel 2024 fischiò in quella di Champions tra Real Madrid e Borussia Dortmund. Il precedente da “brividi” con l’Argentina.

Slavko Vincic, 46 anni, è l'arbitro designato per la finale Spagna–Argentina ai Mondiali.

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Slvako Vincic è l'arbitro della finale dei Mondiali 2026 tra Spagna e Argentina che si gioca domenica 19 luglio al MetLife Stadium di New York (ore 21 italiane). Le lacrime e l'abbraccio con Pierluigi Collina (presidente della Commissione FIFA) entrano nel corredo accessorio della designazione tanto attesa, che scandisce il conto alla rovescia verso il big match. "È un grande onore", ha sussurrato il 46enne direttore di gara sloveno.

La carriera di Slvako Vincic

Vincic è un direttore di gara dotato di grande esperienza. In carriera è stato designato per 512 partite tra campionati nazionali, coppe e match delle nazionali. Spagna-Argentina è la terza finale della carriera, sicuramente la più importante: la prima nel 2022, in Europa League, tra Eintracht Francoforte e Rangers FC; la seconda nel 2024, lo vide in campo nella sfida di Champions League vinta dal Real Madrid (allora allenato da Carlo Ancelotti) contro il Borussia Dortmund.

I precedenti con Spagna e Argentina: brivido per la Seleccion

In questa edizione della Coppa del Mondo, Vincic ha già arbitrato due incontri della fase a gironi (Brasile-Marocco, Giordania-Algeria) e uno dei sedicesimi di finale (Messico-Ecuador). Ma è la sua partecipazione anche a Qatar 2022 che fa segnare un precedente da brividi per l'Argentina: in quella Coppa disputata nel periodo invernale, infatti, lo sloveno arbitrò la partita vinta a sorpresa dall'Arabia Saudita contro la Seleccion (2-1, rigore concesso col VAR e segnato da Messi) e anche in occasione del successo (3-0) dell'Inghilterra sul Galles.

Quanto alla Spagna, Vincic l'ha incrociata per cinque volte e ha un bilancio nettamente "favorevole" alle Furie Rosse (3 vittorie, 2 pareggi): l'ultima risale agli Europei 2024, quando gli iberici s'imposero 2-1 sulla Francia.

Il direttore di gara sloveno ha già arbitrato altre 3 gare in questi Mondiali.

La designazione completa, chi c'è al VAR

Domenica toccherà allo sloveno dare il fischio d'inizio al New Jersey Stadium: sarà un banco di prova importante anche per lo stesso direttore di gara sia per la posta in palio sia per le polemiche che hanno accompagnato l'Albiceleste (sospettata di godere di benefici arbitrali). A completare la squadra arbitrale ci saranno i connazionali Tomaz Klancnik e Andraz Kovacic quali assistenti, Adham Makhadmeh è il quarto ufficiale. In sala VAR ci sono il tedesco Bastian Dankert, il colombiano Nicolas Gallo e il qatariota Khamis Al Marri.

La disavventura giudiziaria nel 2020 per colpa "di un invito a pranzo"

Il nome dell'arbitro Vincic è legato anche un gravissimo caso di cronaca nera nel quale si ritrovò coinvolto suo malgrado e dal quale uscì assolutamente pulito, perché riconosciuto del tutto estraneo ai fatti. "Accettai un invito a pranzo, quello è stato l'errore più grande della mia vita e me ne pento", ha ammesso il direttore di gara raccontando nella sua biografia quel surreale errore giudiziario. Il 28 maggio 2020 si trovò a sua insaputa a un "party a sfondo sessuale" e venne arrestato dalla polizia slovena in Bosnia assieme ad altre 34 persone nell'ambito di un'indagine sulla prostituzione, ma venne subito rilasciato. "Mi trovavo in quella villa per puro caso e assieme alla mia compagna, quando all'improvviso arrivarono gli agenti".