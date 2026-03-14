Ravinder Singh collassa in campo, arresto cardiaco fulminante per il 25enne difensore indiano

Tragedia nel calcio indiano con l’improvviso decesso del 25enne Ravinder Singh, difensore del Namdhari e della Nazionale. ll ragazzo ha accusato un dolore al petto per poi crollare a terra durante una partita. Subito soccorso è stato dichiarato morto poco dopo essere arrivato in ospedale.

Tragedia nel mondo del calcio indiano con la morte improvvisa durante una partita di un giocatore 25enne. Si tratta di Ravinder Singh, giovane difensore del Namdhari FC, formazione che milita nella Indian Football League, il secondo campionato calcistico nazionale per importanza. Il ragazzo sarebbe stato colpito da un arresto cardiaco improvviso e fulminante che ha reso vano tutti i tentativi per salvargli la vita, durante un match in un torneo locale.

Ravinder Singh stava giocando in un torneo di calcio locale a Bachhauri, un villaggio non molto distante dal suo luogo di nascita, quando nel bel mezzo della partita, ha iniziato a sentire un forte dolore al petto ed è crollato a terra improvvisamente. Subito circondato dai compagni di squadra e dal pubblico presente attorno al terreno di gioco, è stato soccorso sul posto e poi trasportato d'urgenza al più vicino ospedale. Tutti non hanno perso un secondo riuscendo a raggiungere la struttura con Ravinder incosciente ma ancora vivo. Purtroppo i medici non sono riusciti a salvarlo, dichiarandolo morto poco dopo il suo arrivo. I primi riscontri e gli accertamenti sulla tragedia, sembrano aver confermato un arresto cardiaco improvviso.

Chi era Ravinder Singh, talento nascente del calcio indiano

Originario del villaggio di Majri nel distretto di Ludhiana, in Punjab, Ravinder Singh era un talento nascente nel calcio indiano con enormi margini di crescita che lo avevano anche avvicinato alla Nazionale. Non a caso è stato il pilastro della difesa del Namdhari FC, nelle ultime stagioni contribuendo in prima persona con le sue prestazioni al ritorno del club nel calcio che conta, conquistando la promozione nella Indian Football League, la seconda divisione nazionale. Fuori dal campo, Singh si dedicava a molto più che al calcio, essendo anche uno studente universitario, del secondo anno di Lettere.