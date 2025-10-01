Raspadori spiazza i giornalisti dopo un mese in Spagna: “Ma come fai a parlare lo spagnolo così?”

Giacomo Raspadori segna il suo primo gol con la maglia dell'Atletico Madrid e spiazza i giornalisti dopo un mese in Spagna: "Ma come fai a parlare lo spagnolo così?". L'ex calciatore del Napoli è fatto notare nelle interviste post-gara per come padroneggia la lingua spagnola e ha motivato così: "Non è così buono il mio spagnolo, ma vi ringrazio. L'ho studiato cinque anni a scuola come seconda lingua e anche alla mia ragazza piace molto. Questo è il motivo".

Jack ha parlato anche di Antoine Griezmann e del record di 200 gol con la maglia Colchonera, che permettono al francese di essere il miglior marcatore di tutti i tempi: "Griezmann è incredibile. È la storia dell'Atleti ed è un giocatore incredibile, per me è un piacere condividere il campo con lui e sono molto felice per lui. Così come credo che tutti i tifosi siano felici per lui".

Raspadori, primo gol con l'Atletico Madrid: "È un sogno per me"

Una notte di grande gioia per l'Atlético Madrid e per molti dei suoi giocatori. Alla sua settima partita con la maglia dei Colchoneros è arrivata la prima rete di Jack Raspadori: la rete ha sbloccato la partita contro l'Eintracht Francoforte e alla sostituzione il suo nuovo pubblico gli ha regalato un'ovazione bellissima.

Queste le sue parole a Movistar: "È stata una grande partita, sono molto contento del risultato, ma soprattutto della squadra. Abbiamo giocato molto bene, penso che avremmo potuto segnare di più, ma sono molto contento. È un sogno per me, l'ho sognato, ma non pensavo che il primo gol potesse essere così incredibile. Nessun problema, sono molto contento".

Al quarto minuto Raspadori ha battuto il portiere della squadra tedesca dopo aver ricevuto un cross di Giuliano Simeone dalla destra e ha esultato per la prima volta con la maglia dell'Atlèti: "Ho visto in questo primo mese i tifosi, la gente, cosa rappresenta la maglia biancorossa, è incredibile. Mi piace tutto. Devo migliorare molto e voglio segnare più gol".