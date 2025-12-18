Rashford non riesce a battere l’angolo, lo stadio è piccolissimo: sposta l’attrezzatura del fotografo

La Coppa del Re regala scene surreali, come quella in cui si è ritrovato Marcus Rashford che ha dovuto farsi spazio tra i fotografi per battere un calcio d'angolo durante la partita contro il Guadalajara. Sembra l'immagine di un campetto di periferia e in effetti la squadra gioca nella terza serie spagnola, ma ha accolto per una notte il Barcellona capolista della Liga che è andato via vincendo per 2-0 nei minuti finali.

Il video dell'inglese è diventato virale perché l'attaccante inglese ha aiutato un fotografo a spostare la sua attrezzatura che si trovava proprio a ridosso della bandierina e ostacolava la sua rincorsa. Il campo è piccolissimo e tutti a bordocampo erano schiacciati alla linea, una situazione paradossale davanti alla quale il giocatore non ha fatto una piega, adattandosi subito.

Rashford si fa spazio tra i fotografi in campo

Di sicuro il Barcellona è abituato a ben altri scenari, ma per la Coppa del Re è stato ospite di una squadra di terza serie spagnola nel suo piccolo stadio. Non c'è il lusso dei grandi impianti europei ma un'atmosfera che sicuramente è difficile da replicare in altri contesti: il pubblico era emozionato per una serata unica nella storia, anche se alla fine non hanno assistito all'impresa che tutti sognavano. È diventato virale il video di Rashford alle prese con l'attrezzatura dei fotografi che lo ostacolava durante un calcio d'angolo, dato che non c'era lo spazio necessario per tutti.

Leggi anche Il padre di Lamine Yamal allontanato dallo stadio dopo l'esultanza: gesti osceni agli avversari

L'attaccante blaugrana si è avvicinato alla bandierina e ha scoperto di avere a disposizione uno spazio angusto per la rincorsa, chiaramente impraticabile. Si è guardato attorno e si è trovato i fotografi a pochi centimetri da lui che cercavano di spostargli per lasciargli il campo libero: l'inglese non è rimasto a guardare e ha aiutato uno degli uomini a spostare tutti i suoi bagagli in un posto sicuro, evitando di calpestarli.