L'Osservatorio calcistico del Cies ha pubblicato la classifica dei 100 giocatori con il valore economico più alto nei 5 principali campionati europei. Al primo posto svetta Marcus Rashford del Manchester United con 165,6 milioni di euro, seguito da Haaland al secondo posto e Alexander Arnold terzo. Nella top 10 non figura nessun calciatore appartenente al nostro campionato italiano. Per trovarne uno infatti, bisogna andare al 16esimo posto dove il posto è occupato da Achraf Hakimi dell'Inter. Messi è solo al 97esimo posto mentre Cristiano Ronaldo non è proprio presente in questa speciale classifica.

Fa specie come gli unici italiani in graduatoria siano solo gli interisti Barella e Bastoni, rispettivamente, con 78 milioni di euro e 61,1 milione di euro. Appartenenti al massimo campionato italiano troviamo, tra i tanti, anche De Ligt, Lautaro Martinez e Romelu Lukaku per un totale di 15 giocatori complessivi provenienti dalla Serie A. In vetta alla classifica però domenicano la Premier League e la Bundesliga con Manchester United e Borussia Dortmund che presentano ben due giocatori a testa nelle prime 10 posizioni.

La top 20 dei giocatori più preziosi secondo il Cies

Al primo posto troviamo Marcus Rashford del Manchester United con 165,6 milioni di euro che rappresenta, ad oggi, il giocatore più prezioso superando Mbappè che occupava lo scorso anno quella posizione e che ora invece troviamo al quinto posto con 149,4 milioni di euro. Al secondo posto c'è invece Haaland, il primo del Borussia Dortmund con 152 milioni e Trent Alexander-Arnold terzo a 151. Con Bruno Fernandes quarto con 151,1 milioni di euro seguito, come detto, da Mbappè quinto, a sesto posto troviamo l'altro componente della rosa del Borussia Dortmund, Jadson Sancho con un totale di 148,3 milioni di euro.

Alle sue spalle Joao Felix e Alphonso Davies, rispettivamente con un valore di mercato pari 141,5 e 139,2 milioni di euro. Chiudono la top 10 invece Raheem Stering e Kai Havertz con un valore economico pari a 136,9 e 136 milioni di euro. Dall'11esima alla 20esima posizione invece, spazio ai vari Salah, Kane e Fati tra i nomi più caldi, a cui si aggiungono sorprese come Saka dell'Arsenal e Mount del Chelsea con Ruben Dias che ha scalato diverse posizioni.

Marcus Rashford (Manchester United) 165,6 milioni Erling Halend (Borussia Dortmund) 152 milioni Trend Alexander-Arnold (Liverpool) 151 milioni Bruno Fernandes (Manchester United) 151,1 milioni Kylian Mbappè (PSG) 149,4 milioni Jadson Sancho (Manchester City) 148,3 milioni Joao Felix (Atletico Madrid) 141,5 milioni Alphonso Davies (Bayern Monaco) 139,2 milioni Raheem Sterling (Manchester City) 136,9 milioni Kai Havertz (Chelsea) 136 milioni Timo Werner (Chelsea): 135,1 milioni di euro Mohamed Salah (Liverpool): 134 milioni di euro Ruben Dias (Manchester City): 126,8 milioni di euro Sadio Manè (Liverpool): 123,8 milioni di euro Bukayo Saka (Arsenal): 116,2 milioni di euro Achraf Hakimi (Inter): 113,7 milioni di euro Mason Mount (Chelsea): 109,3 milioni di euro Ansu Fati (Barcellona): 108,4 milioni di euro Harry Kane (Tottenham): 107 milioni di euro Frankie De Jong (Barcellona): 105,7 milioni di euro

Hakimi il più prezioso tra i 15 in Serie A,Barella e Bastoni unici italiani

La nostra Serie A si difende con soli 15 calciatori. Achraf Hakimi dell'Inter è il giocatore più prezioso del massimo campionato calcistico italiano. Il marocchino ex Real Madrid e Borussia Dortmund è infatti fermo al 16° posto con una valutazione pari a 113,7 milioni che gli consente di entrare nella top 20. Il giocatore che si avvicina di più è Lautaro Martinez con 105,5 milioni seguito da De Ligt a 104,1 che si piazza al 22esimo posto in classifica generale.

Leggermente più staccato invece Romelu Lukaku con 97,6 milioni. L'Inter in classifica può però contare ancora su Barella e Bastoni, mentre la Juventus, oltre a De Ligt, presenta Kulusevski, Bentancur, Morata e McKennie. Milan e Lazio solo con Theo Hernandez e Milinkovic-Savic mentre il Napoli piazza Osimhen, Zielinski e Fabian Ruiz.