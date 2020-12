La penultima giornata della fase a gironi di Champions League ha regalato alla Juventus e alle italiane una piccola soddisfazione. Non sono né la vittoria sulla Dinamo Kiev né la certezza (già nota) di entrare nel lotto degli ottavi di finale. È la posizione nel Ranking Uefa che concede un po' di orgoglio ai bianconeri e, contestualmente, certifica il momento difficile che sta vivendo il Real Madrid. Oltre a complicare i piani qualificazione dei blancos (sono nello stesso Gruppo dell'Inter), la sconfitta per 2-0 contro lo Shakhtar Donetsk li ha spinti anche fuori dal podio della speciale classifica riservata ai club e organizzata in base coefficienti stagionali.

La Top 10 del Ranking Uefa

La squadra di Pirlo è terza alle spalle del Barcellona – che sarà il prossimo avversario nel match decisivo per il primato nel girone – e del Bayern Monaco, detentore in carica del trofeo. Dalle merengues (quarto piazzamento) fino al Liverpool (decimo) fanno parte della Top Ten anche Atletico Madrid, Manchester City, Paris Saint-Germain, Manchester United e Siviglia.

Dalla Roma al Milan, la posizione delle altre italiane

Come sono posizionate le altre italiane? Per trovare il primo club della Serie A bisogna scalare la graduatoria fino alla 18sima piazza, è lì che si trova la Roma di Fonseca, attualmente impegnata in Europa League e virtualmente qualificata ai sedicesimi di finale. Due gradini più in basso c'è il Napoli, che in Coppa ha avuto un rendimento altalenante. L'Inter – che rischia addirittura l'eliminazione dalla stagione continentale per club – è al 25simo posto mentre le altre italiane di Champions, l'Atalanta e la Lazio, sono rispettivamente 30sima e 37sima. Che fine ha fatto il Milan? La squadra di Pioli ha pagato la lunga assenza dalle Coppe e quest'anno ha agganciato il treno per l'Europa League partendo dai preliminari: il ‘diavolo' è 59simo ma, a giudicare dal rendimento, sembra in grado di scalare abbastanza in fretta la graduatoria.

Italia terza nel Ranking Uefa

Qual è la posizione della Federazione italiana nel Ranking Uefa? È terza con poco meno di un punto in più rispetto alla Germania (quarta). Spagna saldamente al comando, seguita dall'Inghilterra. Perché è così prezioso il piazzamento tra le prime quattro? Per continuare a schierare 4 squadre direttamente alla fase a gironi di Champions League. In tal senso la Francia – attualmente quinta – è ancora a distanza di sicurezza (-15 punti circa).