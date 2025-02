video suggerito

Ranking Uefa, la Spagna recupera sull’Italia: la vittoria del Real vale più di quella della Juve Juventus e Real Madrid hanno vinto la gara d’andata dei playoff di Champions League. La Spagna ha guadagnato punti sull’Italia nel Ranking Uefa che assegna un posto extra in Champions. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

La Juventus ha vinto l'andata dei playoff con il PSV Eindhoven, il Real Madrid invece con una rimonta thrilling si è imposto per 3-2 in casa del Manchester City. Un successo per l'Italia e uno per la Spagna nel primo giorno dei playoff della Champions. Ma questi risultati danno una mano alla Spagna, che si avvicina all'Italia nel ranking UEFA che assegnerà un posto extra nella prossima Champions League. La Spagna ora è a soli 0,098 punti dall'Italia, che però con Atalanta e Milan ha la possibilità di guadagnare terreno già stasera.

Juve e Real hanno vinto l'andata dei playoff di Champions

La Juventus con i gol di McKennie Mbangula ha battuto il PSV, ad Eindhoven basterà un pareggio la prossima settimana per guadagnarsi gli ottavi. Il Real Madrid, al netto delle parole di Guardiola, è in una botte di ferro contro il Manchester City. Le squadre di Thiago Motta e Ancelotti hanno portato punti a Italia e Spagna nel ranking Uefa che determinerà quali saranno i campionati che porteranno cinque squadre nella Champions League 2025-2026. Sarà un duello infinito tra le squadre di Serie A e della Liga per la seconda piazza, perché l'Inghilterra ha un vantaggio abissale, che difficilmente perderà.

La Spagna guadagna punti sull'Italia

Juve e Real hanno conquistato due punti, ma i punti guadagnati, in ogni momento delle singole competizioni, vanno divisi per le squadre schierate in stagione. Quindi l'Italia divide per otto, mentre la Spagna per sette. Motivo per il quale il Real ha portato la Spagna ad avvicinarsi all'Italia, che ora ha un margine di 0,098 punti. Milan e Atalanta giocheranno stasera, mentre giovedì tocca alla Roma in Europa League. Tutte e tre hanno la chance di regalare punti all'Italia. Va ricordato che ci sono anche dei bonus per il passaggio agli ottavi: 1,5 punti per la Champions, 1 per l'Europa League.

Il Ranking Uefa: la classifica aggiornata

1. Inghilterra 20.892

2. ITALIA 17.562

3. Spagna 17.464

4. Germania 14.921

5. Portogallo 14.750

6. Francia 14.214

7. Belgio 13.150

8. Olanda 11.916

9. Grecia 11.062

10. Svezia 10.125