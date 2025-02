video suggerito

Il Real non muore mai, Bellingham ribalta il City nel recupero: Ancelotti vince il primo round contro Guardiola Bellingham ribalta il Manchester City nel recupero, il Real Madrid vince 3-2 l’andata dei play-off di Champions League: Ancelotti batte Guardiola nel primo round. Newsletter, podcast, live e contenuti speciali. Abbonati ora

A cura di Vito Lamorte

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il Real Madrid non muore mai e con un gol di Jude Bellingham ribalta il Manchester City nel recupero: finisce 3-2 la gara d'andata dei play-off di Champions League 2024-2025 all'Etihad Stadium. Carlo Ancelotti batte Pep Guardiola nel primo round ma si deciderà tutto nel return match.

I Citizens si sono portati in vantaggio per due volte ma i Blancos sono riusciti a risalire la china e nel finale hanno piazzato la zampata vincente su un errore clamoroso che spalanca la strada a Vinicius e Bellingham. Agli spagnoli il primo round, mercoledì 19 febbraio il ritorno al Santiago Bernabeu.

Haaland vince il duello con Mbappé ma Bellingham regala la vittoria al Real

Erling Haaland ha segnato una doppietta e ha cercato in tutti i modi di aiutare la sua squadra a trovare la vittoria (ha colpito anche una traversa all'inizio della ripresa) ma non è bastato: il centravanti norvegese ha vinto il duello a distanza con Kylian Mbappé ma non è bastato.

Il numero 9 del City ha segnato un gol su rigore e l'altro con una conclusione ravvicinata dopo una bella azione corale della squadra di Guardiola: dal portiere la palla arriva fino ad Haaland dopo una costruzione fatta di palleggio e verticalità. Molto bella la palla che Grealish recapita a Gvardiol, che di petto serve il compagno in piena area di rigore.

Mbappé, da par suo, ha avuto diverse occasioni per fare gol e l'ha trovato all'inizio del secondo tempo con una giocata al volo, anche un po' fortunosa, su lancio di Ceballos. Dopo il nuovo vantaggio del Manchester City, a rimettere le cose in equilibrio a pochi minuti dal 90′ è stato l'ex Brahim Diaz con un tiro da distanza ravvicinata.

Quando tutto sembrava finito e che si dovesse ripartire da un equilibrio totale nella sfida di ritorno, ecco che appare Jude Bellingham e tornano anche i fantasmi del City: errore in disimpegno di Kovacic e Rico Lewis, che spalancano la strada a Vinicius Jr. Il brasiliano supera con un pallonetto Ederson e il jolly offensivo del Real appoggia in rete la rete della vittoria per Ancelotti.

Manchester City-Real Madrid, il tabellino

RETI: 19′ e 79′ Haaland, 60′ Mbappé, 86′ Brahim, 92′ Bellingham.

MANCHESTER CITY (4-3-3): Ederson; Akanji (Dal 46′ Lewis), Ruben Dias, Akè (Dal 61′ Kovacic), Gvardiol; Bernardo Silva, Stones, De Bruyne (Dal 84′ Gundogan); Savinho (Dal 84′ Marmoush), Haaland, Grealish (dal 30′ Foden). A disposizione: Ortega, Doku, Nico Gonzalez, Matheus Nunes, Khusanov, O'Reilly, McAtee. Allenatore: Pep Guardiola.

REAL MADRID (4-3-3): Courtois, Valverde, Raul Asencio, Tchouameni, Mendy; Ceballos (Dal 81′ Modric), Camavinga, Bellingham; Rodrygo (Dal 84′ Brahim Diaz), Mbappe, Vinicius. A disposizione: Lunin, Sergio Mestre, Modric, Arda Guler, Endrick, Vallejo, Fran Garcia, Gonzalo, Ramon, Chema Andres, Lorenzo Aguado. Allenatore: Carlo Ancelotti.

ARBITRO: Clement Turpin (FRA).