Ranking UEFA, la 5ª squadra in Champions resta un miraggio: il KO dell’Atalanta pesa tantissimo

Dalla due giorni di Champions League la sentenza nella classifica del Ranking UEFA stagionale è amara: Italia inchiodata al 5° posto, con la Spagna, quarta, che allunga anche grazie alla vittoria del Bilbao a Bergamo. Inghilterra sempre prima davanti alla sorprendente Polonia: si spera in un riscatto in Europa League di Roma e Bologna.

Dopo la due giorni di Champions League, la posizione dell'Italia per vedersi il prossimo anno con cinque squadre classificare in Coppa, resta più che complicata. Anzi, la sconfitta dell'Atalanta rimediata a Bergamo contro l'Athletic Bilbao ha un peso specifico enorme, ben superiore a quello dell'Inter contro l'Arsenal perché arriva contro una formazione spagnola, Nazione che precede in classifica del Ranking UEFA proprio il nostro Paese, inchiodato al 5° posto.

Champions agrodolce per le italiane: una vittoria, un pareggio e 2 sconfitte

È stata una due giorni di Champions League agrodolce per i colori nazionali che escono dal 7° turno con una sola vittoria, un pareggio e due sconfitte. Risultati che complicano il cammino dell'Italia nella corsa al posto extra per la prossima edizione della massima competizione europea che, al momento, resta un miraggio. Bene la Juventus, che ha sistemato il Benfica di Mourinho e anche il Napoli che si prende un pareggio – amarissimo – contro il Copenaghen. Male l'Inter, caduta in casa contro i titani dell'Arsenal di Arteta e ancor peggio l'Atalanta scivolata in casa contro l'Athletic Bilbao. Proprio il crollo dei nerazzurri di Palladino pesa molto perché arrivato contro una diretta concorrente nella classifica del Ranking.

La posizione dell'Italia nel Ranking UEFA: resta in quinta posizione

Se l'Inghilterra, che vanta ancora 9 squadre su 9 nelle varie coppe, veleggia incontrastata al primo posto, seguita dalla sorprendente Polonia che anticipa la Germania, terza nel Ranking UEFA stagionale, davanti all'Italia resta anche la Spagna che allunga e consolida la quarta posizione. Italia quinta, con le uniche speranze di accorciare sui rivali iberici, aggrappandosi agli esiti delle gare in programma per Roma e Bologna, impegnate rispettivamente contro Stoccarda e Celtic in Europa League.

5 squadre in Champions League: cosa deve fare l'Italia per averle

L'Italia al momento resta con solo quattro formazioni da poter classificare alla prossima Champions League e l'obiettivo secondo posto, l'ultimo valido per potervi accedere con cinque squadre, al momento è davvero lontanissimo. A ricoprirlo è la sorprendente Polonia che vanta circa 1.500 punti di vantaggio. Un'enormità considerando come vengono assegnati i punti in classifica: nel ranking UEFA stagionale vengono assegnati contando i risultati delle tre competizioni (Champions League, Europa League e Conference League) e sommati per ogni Nazione. Il coefficiente stagionale finale viene così calcolato dividendo il totale dei punti per il numero di club partiti all'inizio della stagione europea, con le sconfitte subite nei cosiddetti "scontri diretti" (come nel caso di Atalanta-Athletic) che pesano tantissimo.

La classifica del Ranking UEFA stagionale aggiornata dopo le partite di Champions

Ecco le prime 10 posizioni del Ranking UEFA stagionale con tra parentesi le formazioni iniziali per Nazione e quelle ancora in corsa nelle tre Coppe.