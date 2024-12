video suggerito

Ranieri sente il nome di Juric in conferenza e gli scappa una battuta: “Non mettetela su Youtube” Un caso di omonimia nella conferenza stampa prima di Roma-Parma, ha spinto Claudio Ranieri a fare una battuta sul suo predecessore: “Pensavo che lo avevate già richiamato” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Sport Fanpage.it

A cura di Marco Beltrami

Momento simpatico per Claudio Ranieri nella conferenza stampa prima di Roma-Parma. L'allenatore giallorosso ha scherzato, tirando in ballo il suo predecessore Ivan Juric proprio nelle ore in cui sembra cosa fatta il suo trasferimento al Southampton. Risate in sala stampa, con l'esperto manager che ha poi simpaticamente chiesto ai presenti di non caricare il tutto su Youtube. Troppo tardi…

La battuta di Ranieri su Juric nella conferenza prima di Roma-Parma

Il fattore scatenante è stato il nome di uno dei cronisti pronti a chiedere qualcosa a Ranieri. Un caso di omonimia con il mister croato, che ha scatenato la pronta battuta dell'attuale allenatore della Roma: "Juric? Ah pensavo che lo avevate già richiamato". Parole che hanno fatto ridere tutta la sala stampa. Quando qualcuno ha poi fatto notare a Sir Claudio come Ivan Juric in questo momento si trovi a Southampton, la risposta è stata ulteriormente simpatica: "Fatemelo mangià prima".

Ranieri scherza e chiede di non pubblicare le battute su Youtube e sui social

A cosa si riferiva Ranieri, alla possibilità di richiamare Juric senza far mangiare il proverbiale panettone, oppure all'orario e alla possibilità di far tornare magari Juric a stomaco pieno? Quello che è certo è che comunque tutti si sono divertiti, con Ranieri che scherzosamente ha chiesto di lasciar perdere questo siparietto senza caricarlo sui social. Un tentativo non troppo convinto, visto che tutti hanno comunque potuto sentire le sue battute nella diretta della conferenza.

Nessun rischio di un ritorno di Ivan Juric alla Roma, anzi la prospettiva è quella di una separazione definitiva. La rescissione consensuale è dietro l'angolo, in modo tale che l'allenatore ex Genoa e Torino potrà legarsi ad una nuova squadra. C'è il Southampton ad attenderlo per una nuova stimolante avventura in Premier League.